Rueda alerta de que pugnar por la Agencia de Inteligencia daña a la “candidatura de Galicia”

Las críticas de los alcaldes de Santiago y Ourense a la decisión del Nodo Galego da Intelixencia Artificial de seleccionar a A Coruña como candidata a albergar la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial son para el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, un “mensaje de desunión” que a su juicio debilita las posibilidades de la “candidatura de Galicia” en la competición estatal por acoger ese centro dependiente de la administración del Estado. Según dijo, esa pugna entre ciudades gallegas puede influir en lo que va a ser una “decisión política” por parte del Gobierno central para elegir la sede.

Rueda negó que la decisión haya tenido un componente político y aseguró que se trata de una elección basada en “criterios técnicos”, con una “valoración objetiva” y “absoluta transparencia”. El presidente gallego respondió así a los reproches planteados por el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, que aludió a una decisión “política” para primar a A Coruña y a que esa selección se efectuó con “cartas marcadas”, aunque también han censurado la elección la sociedad civil ourensana y el alcalde de esa ciudad.

“No me gusta que se ponga en cuestión esa decisión, no es bueno para que prospere [la candidatura de A Coruña]”, expuso Rueda en declaraciones a la prensa tras el Consello de la Xunta. Con respecto a si Santiago y Ourense deberían retirar sus candidaturas, apuntó que “eso sí que es una decisión política” y deben adoptarla los respectivos responsables, pero consideró que “cuanta más unión” haya en torno a la candidatura gallega, mejor será para la decisión final.

Rueda explicó que puede entender las objeciones o el descontento de las ciudades gallegas descartadas, pero recordó que, tal y como establecen las bases de esta convocatoria, era necesario hacer una “priorización” y que en la misma no influyó otra cuestión que los condicionantes técnicos para “presentar la candidatura más sólida”. “Mandar señales de desunión no creo que le convenga a nadie, sobre todo a los no seleccionados”, advirtió a los responsables políticos de las dos ciudades.

También manifestó que se harán públicas las puntuaciones obtenidas por cada candidatura en el examen realizado por el Nodo Galego de Intelixencia Artificial para seleccionar a la ciudad más adecuada para acoger la sede. Ese organismo cuenta con representantes del Gobierno autonómico, de las tres universidades públicas gallegas y de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.

Aunque se daba por hecho que el Consello de la Xunta abordaría ayer este asunto tras haberse producido el pasado lunes la elección de A Coruña como candidata oficial gallega, finalmente no se hizo. Rueda comentó al respecto que hay tiempo para un pronunciamiento del Gobierno gallego sobre la candidatura y que es necesario acordar si la presenta de forma oficial el Concello coruñés o la propia Xunta, ya que ese aspecto “está sin decidir todavía” . Fuentes del Gobierno municipal indicaron posteriormente que la candidatura será presentada por el Concello dentro del plazo establecido por el Ejecutivo central.

El director de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica, Julián Cerviño, incidió también el pasado lunes en que la elección efectuada por el Nodo Galego da Intelixencia Artificial tenía por objetivo “maximizar las posibilidades de ganar la sede para Galicia”. También hizo hincapié en que la candidatura de A Coruña debe ser entendida “como la de Galicia en su conjunto, porque es la manera que vamos a tener de competir con otras candidaturas y sumar más posibilidades de tener la agencia en Galicia”.

Cerviño se refirió además a los criterios que fijó el Gobierno central para seleccionar a las ciudades aspirantes a sede de la agencia, a los que calificó de “genéricos”, por lo que los integrantes del Nodo Galego recurrieron a 200 indicadores estadísticos que les permitieran tomar una decisión.

Entre ellos figuraban el número de centros de investigación relacionados con la Inteligencia Artificial, las empresas del sector existentes en cada ciudad, la población, la renta bruta media, las tasas de paro y actividad, la densidad de población, el índice de envejecimiento, el inmueble propuesto para albergar la agencia —el edificio La Terraza en A Coruña— y las comunicaciones con otras ciudades europeas.

El responsables de la Agencia para a Modernización Tecnolóxica destacó que la elección efectuada recibió el respaldo unánime de los miembros del Nodo Galego y que en ella tuvo “mucha importancia el ecosistema TIC [Tecnologías de la Información y la Comunicación], tanto en lo relativo a los centros de investigación como a las empresas”, así como los factores de cohesión territorial y las conexiones viarias.

El Concello prepara un informe “muy completo”

La alcaldesa, Inés Rey, destacó ayer que el Concello prepara “desde hace semanas” un informe “muy completo” para avalar la candidatura coruñesa a la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Añadió que el documento valorará “todas las cuestiones de carácter técnico, social, económico y de impacto que tendrá la futura agencia” y sobre el edificio propuesto como sede, La Terraza, señaló que es “emblemático”, aspecto al que se da valor en la convocatoria realizada por el Gobierno central.

“Estoy preocupado. Queda mucho trabajo por hacer”, declaró por su parte el portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo. “Si ves lo que están haciendo otras ciudades te das cuenta de que vamos por detrás. Por ejemplo, Granada lleva desde el mes de abril posicionada con presentaciones en muchos sectores e incluso en Madrid”. La Federación de Asociaciones de Vecinos expresó su satisfacción por la elección de la ciudad y destacó el “trabajo” del Gobierno local para conseguirla, así como el apoyo de la Xunta.