Comunidades de vecinos solicitan aplazar el encendido de la calefacción por el precio del gas

Comunidades de vecinos de la ciudad se han puesto de acuerdo para solicitar que el encendido de la calefacción central se retrase unas semanas. ¿El motivo? El alto precio del gas, que hace temer facturas desorbitadas durante este invierno. “Normalmente, el periodo real va del 1 de noviembre hasta abril, aunque si ya hace frío, las calefacciones se encienden en octubre. Ahora los propietarios nos piden que no las encendamos todavía y, si es posible, apagarlas antes de tiempo”, informa la vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas, Carmela Lavandeira.

El mes pasado no fue frío, lo que ayudó a los hogares a reflexionar sobre tomar esta decisión, aunque hace unos días empezaron a notarse las bajas temperaturas. “Todo el mundo quiere ahorrar”, asegura Lavandeira, que apunta que aunque la mayoría de comunidades han elegido esperar, en otras no hay consenso. “Depende del tipo de personas que viven en la comunidad. Influye que sea gente pudiente económicamente o no y también si hay gente mayor. No siempre es fácil coincidir”, analiza.

De todos modos, este otoño-invierno se presenta con un factor determinante: el precio del gas. “Lo lógico es que suban las cuotas. Venga un invierno bueno o un invierno malo, los precios van a subir porque el gas está subiendo de precio”, detalla la vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, que añade que detrás de este comportamiento de las comunidades de vecinos se encuentra también el factor miedo: “Leen el periódico o ven el telediario y solo escuchan que el precio del gas está muy alto, así que no quieren que la factura se les dispare”. Los residentes de los edificios con calefacción central también insisten en que “si se puede apagar en febrero, mejor que en abril”, aunque todo dependerá de las temperaturas. “Con un invierno bueno, pones menos la calefacción y a menos temperatura”, añade.

El Colegio de Administradores de Fincas de Galicia ofrece también una serie de claves para poder ahorrar energía. “Hay que revisar las instalaciones, que las calderas rindan bien y también bajar los grados, aunque no se puede en todas”, advierte Carmela Lavandeira. Se aconseja purgar los radiadores al iniciar la temporada, no taparlos mientras estén encendidos, apagarlos al dormir o colocar válvulas termostáticas y llaves de corte. Las calderas actuales, además, son mucho más eficientes.

Lavandeira no se atreve todavía a hacer una estimación de cuánto van a subir las facturas en los próximos meses, pues apunta que “dependerá de cómo vaya subiendo el precio del gas”. Las comunidades de vecinos pueden adelantarse a ello y acogerse, por ejemplo, a la TUR 4, la nueva tarifa de gas que ha creado el Gobierno central para paliar la situación. “Tiene un precio más o menos regulado y se revisará cada tres meses”, informa la vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas, que indica que “también hay comunidades que han negociado un precio”.

De momento, esas son las opciones más beneficiosas ya que “el mercado libre cambia cada día”. “Es difícil calcular cuánto van a elevarse las facturas”, repite. Los propietarios temen ese incremento. “Hace unos días, uno de los instaladores encendió la calefacción sin autorización, porque todos los años la enciende más o menos por esta época, y me llamaron los vecinos para que la apague”, comenta Lavandeira como anécdota, para reflejar con ella cuál es la situación actual.

Los administradores de fincas también recomiendan ahorrar en agua caliente, ya que el problema de este invierno no solo es el alto precio del gas, sino de la electricidad, el combustible o la lista de la compra. Todo ha subido. Se aconseja, por tanto, usar sistemas de acumulación en lugar de instantáneos, racionalizar el uso y rebajar la presión del agua caliente, evitar goteos y fugas de agua o usar grifos reguladores de temperatura con termostato. “Todo ayuda”, resume Carmela Lavandeira.