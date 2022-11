Las once ciudades que rivalizan con A Coruña para ser sede de la Agencia de Inteligencia Artificial

Barcelona, Alicante, Gijón, Zaragoza, Segovia, Salamanca, Guadalajara, Palma de Mallorca, Granada, Tenerife y Ourense. Estas son las once rivales que tendrá A Coruña en la carrera por la sede de la Agencia Española de la Supervisión de la Agencia Artificial (Aesia). Son las ciudades que han elaborado y presentado sus respectivas candidaturas hasta ayer, cuando finalizó el plazo.

A partir de ahora, una comisión consultiva del Gobierno, presidida por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, se encargará de elaborar un dictamen para valorar a cada aspirante a albergar tanto la sede de la Aesia como la de la Agencia Espacial Española, a la que optan otros once ayuntamientos. Este órgano de trabajo podrá también proponer otras ciudades que cumplan con los criterios establecidos, que fueron publicados hace un mes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según la orden del BOE que determina los plazos de este proceso, desde hoy martes el órgano instructor solicitará informe en los próximos veinte días al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y a las instituciones que considere que pueden contribuir a conformar la decisión en torno a la sede. Con estos informes, la comisión del Gobierno elaborará un dictamen que analizará las candidaturas para albergar la sede de la Agencia de la Inteligencia Artificial. Finalmente, será el Consejo de Ministros el que adopte el acuerdo definitivo sobre la ubicación de las sedes de estas dos nuevas agencias, que se publicará en el BOE en el plazo máximo de seis meses desde el inicio del procedimiento.

La rival más cercana geográficamente a A Coruña, que propone el céntrico edificio de La Terraza como sede y cuenta con el apoyo de un centenar de instituciones, entidades y empresas, es Ourense. Esta ciudad optó junto a A Coruña y Santiago a ser futuro hogar de la Aesia, pero fue descartada por la Xunta hace dos semanas, al considerar el Gobierno gallego que la candidatura coruñesa tenía los argumentos más adecuados en la comunidad para ser la elegida.

El Concello de Ourense aprobó por unanimidad hace días presentar la candidatura de la ciudad pese a no contar con el respaldo del Ejecutivo autonómico. “Ourense lo tiene todo menos la bendición de la Xunta”, se expresó entonces el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome. “Cumplimos todos los requisitos y somos los mejor posicionados de España”, asegura. “Va a ser difícil, porque será una decisión política en la que a lo mejor no se siguen los criterios de objetividad necesarios, como ya no los siguió la Xunta al no apostar por Ourense e inclinar la balanza a favor de A Coruña de forma injusta”, dijo.

Entre el resto de candidatas a la Aesia figuran las ciudades que en los últimos meses han escenificado con notables apoyos institucionales su interés por centralizar la actividad del organismo. Una de ellas es Alicante, candidatura respaldada por más de 400 entidades. La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Josefina Bueno, destacó ayer que la ciudad involucra a toda la sociedad: “Alicante cumple con todos los requisitos y es la ciudad idónea para convertirse en la sede de la Agencia Española de la Inteligencia Artificial. Es una candidatura integradora, rigurosa y potente”. La ubicación pensada para la sede es el muelle 5 del puerto de Alicante.

Fuertes aspirantes

Granada es otra firme aspirante. “Ha llegado el momento de que Granada demuestre su cohesión en torno a un proyecto que reúne el esfuerzo compartido de la Universidad de Granada, el resto de instituciones y organizaciones empresariales, y lo que pedimos es que los granadinos y granadinas hagan suya esta ambición de nuestra ciudad”, proclamó ayer el alcalde, Francisco Cuenca. Granada ha activado una plataforma digital ciudadana —Granadaesinteligenciaartificial.es— para sumar apoyos a su candidatura para convertirse en sede de la Aesia y programa un calendario de actos que arrancará con una fiesta cultural. El Ayuntamiento ofrece como sede el antiguo Hospital de la Salud.

Zaragoza presentó ayer mismo su candidatura a través del Aragón European Digital Innovation Hub (EDIH) con el apoyo del Gobierno autonómico, que ofrece para la sede una instalación en el Parque Dinanmiza de la Expo de casi 700 metros cuadrados. Las fortalezas que destaca el director general de Investigación e Innovación del Gobierno de Aragón, Ramón Guirado, son el “potente y dinámico ecosistema de I+D+i”, el “elemento diferenciador” que supone el Aragón EDIH y el “nudo tecnológico y logístico” que representa la capital aragonesa.

Otro contrincante serio para A Coruña es Gijón, con la Milla del Conocimiento Margarita Salas como propuesta para ubicar la sede de la Aesia, un espacio que concentra empresas, centros de formación e instituciones, entre las que se encuentran el Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo y el Centro de Arte y Creación Industrial Laboral.

Algunas aspirantes aceleraron en los últimos días sus pasos para exhibir sus fortalezas de cara a convertirse en sede de la agencia estatal de la IA, como Segovia, Tenerife, Guadalajara o Salamanca. Llegó a haber más de quince candidaturas, pero al cierre del plazo para su presentación se oficializaron doce.

Un centenar de apoyos para la opción coruñesa

El Ayuntamiento de A Coruña presentó ayer por la mañana la documentación de su candidatura para ser sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Destaca en una nota informativa que empresas como Inditex, Abanca, Telefónica y Microsoft Ibérica figuran entre las más de 90 instituciones, entidades y empresas que en las últimas semanas han manifestado su apoyo a la candidatura de la ciudad. Entre los argumentos que expone el Concello, resalta que la ciudad y su entorno “concentran el 49,2% de las empresas gallegas del sector y casi el 60% del volumen de negocio en el sector privado gallego vinculado a las nuevas tecnologías”. Añade que es el municipio de Galicia con más empresas TIC, “con más de 5.000 empleos generados y más de 100 empresas que incorporan la Inteligencia Artificial en sus productos y servicios”. “A Coruña fue la ciudad mejor valorada por su tejido académico, empresarial y por sus servicios y además es un referente nacional en las nuevas tecnologías”, destaca el Concello.