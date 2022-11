Quique Peinado, Henar Álvarez y Manuel Burque, del programa Buenismo Bien de la SER, estaban hablando de su próxima gira por Galicia cuando surgió el tema de que aún no tienen fecha para A Coruña. Burque, canario de nacimiento pero criado en la ciudad, confesó que “muchos coruñeses no saben que soy de A Coruña” y que incluso le preguntan “¿Qué haces por aquí?” . “Mirad mi acento, neno”, interpeló a sus compañeros de plató y a los radioyentes, y en su acento descubrimos la angustia de un hombre desgarrado por el desarraigo. Quizás para combatir el desamparo de la anomia, un marasmo derivado de la falta de raigambre que solo podría describir Camus o algún ruso nihilista, expresó su intención de “inaugurar alguna fiesta de la ciudad”, en concreto el pregón, para lo que se consideró más capacitado que Mario Casas. “Que no hayas dado el pregón me parece mal”, lo consoló Peinado.