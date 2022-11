Hoy entra en funcionamiento en A Coruña un sistema de alertas con mensajes para la ciberprevención en las pantallas que están a la vista de los ciudadanos en las oficina de expedición del DNI de A Coruña, situadas en las dependencias de la Policía Nacional en la Avenida do Porto. Esta iniciativa comienza coincidiendo con la época del año en la que se realizan mayor cantidad de compras, también online, justo en estas fechas en las que se avecina la celebración con el Black Friday, además de las próximas campañas de Navidad y Reyes y las rebajas que sucederán a este período de celebraciones.

El objetivo de la Policía Nacional es que "mientras que los ciudadanos esperan su turno para que les sea expedida o renovada su documentación, puedan a través de dichas pantallas, recibir esta información de gran utilidad para permanecer alerta ante las diferentes modalidades de delitos que se cometen en la red, sobre todo en relación a las ciberestafas que se pueden incrementar en estas fechas". La Policía Nacional destaca que "año tras año aumentan las denuncias por fraudes informáticos en toda España, que suponen casi el 90 % de las denuncias presentadas en materia de ciberdelincuencia".

La Policía Nacional trabaja en este campo a través de un Plan Operativo Funcional contra la cibercriminalidad, en el que uno de los pilares es favorecer la cultura de prevención. "El Grupo de Trabajo contra la Ciberdelincuencia de la Jefatura Superior de Galicia, creado en junio de 2021, tiene muy presente esta circunstancia, y entre otras actuaciones, está aumentando los contenidos de ciberprevención en las ponencias y reuniones que mantiene con los ciudadanos a través de los diferentes programas de Participación Ciudadana", subrayan las autoridades policiales de A Coruña. Subrayan además que "aunque en Galicia, en la demarcación territorial de la Policía Nacional llevamos varios meses en los que se han venido reduciendo los delitos de fraude informático respecto a 2021, nos encontramos ante fechas en las que suele despuntar esta modalidad delictiva".

Recuerdan desde la Jefatura de A Coruña que "en los delitos de fraude informático no hay un perfil de víctima definido". La franja etaria más afectada es muy amplia (entre 25 y 65 años), no se diferencia prácticamente por sexos (un poco más en hombres) ni depende de los niveles de poder adquisitivo. "De esto se exceptúa --añade la policía en un comunicado-- el comportamiento de las víctimas incluidas en el grupo menores de edad, que no sigue el patrón o el modelo de las víctimas mayores de edad, puesto que son más vulnerables a otro tipo de hechos delictivos, en concreto a las amenazas y coacciones y delitos sexuales".

RECOMENDACIONES ANTE COMPRAS ONLINE

Los mensajes que mostrarán los monitores instalados en la sala de expedición y renovación del DNI en A Coruña recogerán de modo general las siguientes indicaciones y consejos:

· No se debe hacer clic en los enlaces que se adjuntan en correos electrónicos ni en mensajes SMS, ya que de forma oculta podrían dirigir a una web fraudulenta.

· Desconfiar de grandes descuentos en los productos, sobre todo cuando el precio sea significativamente inferior al ofertado en otros productos.

· Si la página en la que se compra no es conocida, realizar un breve análisis de la misma, comprobando opiniones de otros usuarios, fiabilidad de la web…

· Compre únicamente en sitios web que usen sistemas complejos y cifrados de pago.

· Si no compra, no deje los datos de su tarjeta