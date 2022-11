A tres jóvenes no les importó que hubiese alerta naranja en A Coruña ni las advertencias de las autoridades para lanzarse a grabar un vídeo con el que buscaban viralizarse en redes sociales mientras rompía una ola en el entorno de la torre de Hércules. Esta imprudencia que no tuvo consecuencias para ninguno de los tres protagonistas sirvió para que las responsables de la seguridad en la ciudad remarcasen la necesidad de extremar las precauciones y de no poner en peligro las vidas propias y ajenas. "Hay que ser irresponsable e ignorante y muchísimas más cosas que no vamos a decir. Jugar así con tu vida y con la vida de los servicios de emergencias. ¿Qué hubiera pasado si esa ola los arrastra hacia el mar?", apuntaba en la cuenta de RTSU A Coruña, la cuenta de la Red de Transporte Sanitario Urgente del 061 en A Coruña.

