¿Cuántas veces nos encontramos ante un trastero repleto, un cambio de decoración o la necesidad de vaciar toda una casa sin saber cómo afrontarlo? Es cierto que hoy en día existen soluciones por internet para vender directamente tus cosas, pero… ¿qué pasa cuando son muchas, de gran tamaño o no tienes tiempo para esperar o atender a los interesados?. En TROCONOR te dan una solución fácil, rápida y sobre todo con CERO problemas adaptándose a tu caso en particular en lo que necesites.

Desde 2014, TROCONOR se dedica a vender lo que ya no necesitamos, favoreciendo su reutilización, en su tienda situada en el Centro Comercial Parque Oleiros, en la Nacional VI a la altura de Iñás. En sus 1400 metros cuadrados puedes encontrar absolutamente de todo... Muebles, decoración, antigüedades, libros, vinilos, lámparas, cuadros, artículos de deporte, sofás, electrodomésticos, bricolaje, jardín… incluso cosas que ni siquiera pensabas que existían, convirtiendo la visita a su tienda en una auténtica experiencia de ocio único y diferente, de la que uno no se arrepiente aunque no compre nada (raro es que no encuentras algo útil!!).

En unos tiempos donde cada vez estamos más concienciados con la necesidad de reciclaje, el aprovechamiento de recursos y la reutilización, TROCONOR nos ofrece soluciones claras y fiables para esos momentos ya complicados de vaciados de casa por venta o traslado, cambios decoración o simplemente por no necesitar ya ciertas cosas.

La opción de la compraventa de enseres ha crecido de forma espectacular en España en los últimos años y cada vez hay más gente que se anima a vender y comprar usado, cuando hasta no hace mucho era algo minoritario en comparación con otros países europeos, existiendo la creencia de que era algo que se hacía por necesidad económica y propio de clases bajas. Hoy en día esta creencia ha dado un vuelco total, siendo las clases medias-altas y las personas con más alto nivel cultural las más predispuestas a vender y comprar segunda mano, llegando incluso a convertirse en algo de moda de lo que se presume abiertamente como algo inteligente y rentable económicamente.

TROCONOR anima a las personas más reticentes a las que no les importaría participar pero que no desean dedicar esfuerzos ni tiempo y sí que se lo den todo hecho, incluso con la máxima discreción. Por esta razón son especialmente contratados en casos de herencias, divorcios o cuando se requiere máxima transparencia, información y seguridad para todas las partes.

