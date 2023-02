La Universidade niega que el cambio que forzó Defensa le vaya a encarecer comprar la finca de la Ciudad de las TIC

Defensa forzó a la Universidade da Coruña (UDC) a reformular su proyecto para la Ciudad de las TIC, para asegurarse de que no se reduciría la edificación máxima potencial en la finca, propiedad del Ministerio aunque cedida para el parque tecnológico, y que esta mantendría su “valor”. Quería que no se rebajase la cantidad que la UDC le deberá pagar por los terrenos cuando se los compre, pero el rector, Julio Abalde, asegura que la cantidad a abonar hubiera sido la misma en cualquier caso, con lo que la modificación que forzó Defensa no subirá el coste.

La disputa empezó el año pasado, cuando la UDC propuso un estudio de detalle para desarrollar la edificación en la antigua fábrica de armas en el que consideraba que la edificación permitida en la finca tenía valores “totalmente desproporcionados”. Pero Defensa se negó a darle el visto bueno porque consideraba que rebajaba “de facto” este parámetro y la UDC tendría que pagarle menos cuando comprase la finca. Defensa fuerza a retirar las zonas verdes de la Ciudad de las TIC para que la finca conserve su “valor inmobiliario” Abalde, sin embargo, interpreta que el convenio con el Ministerio indica que el pago se calculará en función al valor de los terrenos cuando se traspasó el uso, a inicios de 2020, así que el coste no hubiera variado. El estudio de detalle definitivo elimina cambios de uso del terreno y también acepta, tras protestas de Defensa, “suprimir” zonas verdes previstas. Abalde señala que Defensa les hizo cambiar “la terminología, pero eso no quiere decir que en esas zonas se vaya a construir”, por lo que la Ciudad de las TIC conservará zonas “sin construcción y con vegetación”. El Ministerio también insistió en eliminar una laguna, pero el rector señala que en la zona ya hay “un nacimiento de agua”. El Concello indica que “queda espacio para zona verde”.