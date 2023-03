El proyecto de nueva ordenanza sobre tenencia y protección de animales que prepara el Gobierno local, en el que se recoge la obligación de los propietarios de perros a verter agua mezclada con zumo de limón o con bicarbonato de sodio para limpiar los orines cuando los hagan sobre la vía pública, además de recoger siempre los excrementos, suscita división de opiniones entre las personas que poseen estas mascotas, a pesar de que otras catorce ciudades españolas ya cuentan con esta normativa.

Así lo revela al menos la impresión recogida entre algunas de las que ayer paseaban con sus canes por el parque de San Diego, uno de los lugares más concurridos para hacerlo en el barrio de Os Castros gracias al amplio espacio de que los animales disponen para disfrutar de un momento de esparcimiento. “Me parece bien, sobre todo recoger los excrementos, porque deberíamos hacerlo todos”, opinaba María Segade, quien aunque reconocía que llevar una botella siempre que se saque a pasear al perro “es un poco incordio”, defendía que “si hay que hacerlo se hace y ya está”.

A pesar de su buena disposición a cumplir esta normativa, en su opinión en la actualidad “hay mucha gente” que no recoge los excrementos de sus mascotas, ya que “se hace la loca”, aunque ella considera que “hay que recogerlos siempre, donde sea” y añadía. “El perro se te puede despistar un momento que no estés mirando para él, pero hay que recogerlos siempre”.

“Lo de obligar no es una cosa que vaya conmigo, debería salir de cada uno ensuciar lo mínimo posible la ciudad”, manifestaba José Luis Álvarez sobre la decisión del Concello de introducir esta normativa acerca de los orines y los excrementos de los perros, ya que, a su juicio, este comportamiento debería ser “un acto de civismo” que no requiriese una obligación legal. “No creo que vayan a controlarlo al cien por cien porque no hay medios para hacerlo, por lo que me parece más un paripé que otra cosa”, expresó además sobre la posibilidad de que las autoridades municipales puedan hacer cumplir la nueva ordenanza.

En cuanto a la recogida de los excrementos de los animales, Álvarez estima que “la mayoría seguramente los recogen”, según su experiencia, aunque admitió que “con que unos pocos no lo hagan” los efectos ya se hacen notar en la ciudad “porque hay muchos perros y se genera una cantidad de basura alucinante”.

Jesús Fandiño fue más radical en su opinión sobre las normativas que se pretenden aplicar para favorecer el bienestar animal, que califica de “una pijada”. “Los que tenemos perros los tenemos con todo el cariño y bien tratados. Si a mis 70 años me van a dar clases de cómo se le cuida y cómo se le da de comer...”.

Aseguró que nunca deja en la vía pública los excrementos de su perro, pero rechaza que se imponga la necesidad de limpiar los orines. “Que miren donde se hacen los botellones, que son muchos, y que empiecen por ahí”, recordó sobre la suciedad que generan esas concentraciones. “Me parece una pijada tonta que no va a ningún lado y es una cosa que va en contra de los propios perros porque mucha gente que los tiene acabará por no tenerlos”, sentenció.

Alba Vázquez defendió la iniciativa municipal, que le parece “muy bien para que la ciudad esté más limpia” y estimó que la mayoría de la gente no recoge los excrementos “porque solo hay que pasear por el parque para ver que no es así” y, aunque cree que algunos lo van a seguir haciendo, “puede ser que una gran parte de la gente que no lo hace a partir de ahora sí lo haga”.