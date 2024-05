Una ‘superperforadora’ de 22 metros en la intermodal de A Coruña

Para instalar los cimientos de un edificio o una infraestructura se necesita “suelo duro”, según explica el jefe de la obra de la futura estación intermodal, Luis de la Rubia. Pero en el entorno de la actual estación ferroviaria las capas superiores del suelo son arenosas, y si se colocasen las cimentaciones directamente, las edificaciones estas “se podrían hundir” por falta de agarre. Así, “hay que bajar y apoyarte” en el fondo de roca madre para hacer “cimentaciones profundas” e instalar pilotes, cilindros de hormigón que servirán de base para la construcción. En la intermodal lo están haciendo con una superperforadora que ha llamado la atención de los vecinos del barrio y los aficionados a observar las obras, una máquina de una empresa suizo-alemana de 22 metros de altura.

Según explica el jefe de obra, la máquina es esencialmente un “taladro muy grande, que saca tierra y rellena con hormigón”. Las piloteadoras o máquinas que crean pilotes se emplean con frecuencia siempre que “el terreno no sea bueno, o sea arcilloso”, y de la Rubia señala que “creo que en todas las obras en las que he estado ha habido”, si bien no todas alcanzan el tamaño de la de la intermodal, una LB-20-230. El peso total, según indican desde la Consellería de Presidencia, alcanza unas 70 toneladas.

La potencia de este modelo permite que la superperforadora de la intermodal, naranja y que recuerda a una grúa pueda llegar a hacer excavaciones hasta unos 30 metros de profundidad, si bien el responsable de los trabajos de la intermodal aclara que en su caso no la aprovechan al máximo de su capacidad. Los huecos “aquí no son muy profundos”, señala, y “no estamos bajando más de quince metros”, contando el terreno que se excava en la superficie, más blanda, y en la roca que sirve para afirmar los cimientos de la futura estación.

Aunque sí que se les está dando bastante uso. Por el momento se han instalado con su ayuda “más de 600 unidades” de pilotes, lo que supone más de 7.000 metros lineales. La perforadora podría realizar perforaciones con un diámetro máximo de 1,5 metros, pero permite modular la anchura de los pilotes, por el momento tampoco se está empleando al máximo de su capacidad. Las excavaciones realizadas hasta ahora tienen “entre 600 y 800 milímetros de diámetro”, informa el Gobierno gallego, dependiendo de lo que se necesite en cada zona. Se prevé que la máquina siga operando hasta “mediados de junio”.

Reforma de San Cristóbal

En la nueva intermodal colaboran Xunta, Concello y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, y, mientras que el Gobierno gallego se encarga de la nueva estación de autobuses y el aparcamiento, y el Ayuntamiento de los accesos, la empresa estatal se encarga de la remodelación de la estación de tren. Esta incluirá el movimiento de vías, que se alejarán unos 85 metros del actual edificio.

En el espacio resultante de este corrimiento de vías se incorporará un gran vestíbulo de unos 3.250 metros cuadrados, que incluirá un módulo comercial. Los laterales de la actual estación se remodelarán, con el añadido de 18 nuevos locales comerciales. Las obras incluyen construir una nueva área de embarque y una marquesina. Estos son algunos de los trabajos con más complejidad técnica, explica Adif, que indicó a este periódico que la marquesina metálica tendrá “200 metros de longitud”.

