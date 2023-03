DJ Tomás Romero, 20 años creando bandas sonoras de bodas y fiestas de A Coruña

Cuando una amiga le propuso a Tomás Romero que pinchase en su boda allá por 2003, el DJ no podía imaginar todo lo que vendría después. Su empresa, Mas Music, es especialista en crear bandas sonoras para momentos únicos, como bodas y fiestas. Dos décadas llenas de música. Y la idea es que no pare de sonar. “La clave está en pinchar lo que le gusta al cliente, no lo que nos guste a nosotros. En estos 20 años nos hemos adaptado porque los estilos cambian”, explica Romero, que cuando empezó estaba solo con los platos, pero ahora cuenta con la ayuda de varios DJ para poder “llegar a todo”.

‘Boom’ de bodas y mínimo histórico de nacimientos en la comarca tras la pandemia En aquellos inicios de los años 2000, Tomás pinchaba en algunos locales, pero nunca había pensado en dedicarse a ello. “Yo estudiaba una FP de Informática, así que ese era mi futuro”, recuerda. Pero sus planes cambiaron por completo con la llamada de su amiga. “Me dijo si pinchaba en su boda, así que alquilé un equipo y allá fui”, recuerda. ¿El resultado? Un fiestón y otras 25 bodas ese mismo año. Parecía que el camino ya estaba claro. Coincidió, además, que en aquellos años en las bodas todavía era habitual “contratar a un dúo o a una orquesta” para que hubiera música. Pero los DJ irrumpieron en el panorama y nunca se fueron. “Gente más joven o, quizá, más moderna optó por llevar DJ a las bodas y pinchar la música que les gustaba. Eso funcionó”, analiza el dueño de Mas Music, que ahora trabaja con “una media de 150 bodas al año”. Y no solo eso, también está presente en “fiestas de cumpleaños o de empresa”. De todo. “Incluso pinchamos en restaurantes como Pracer u Óvera o en las carreras populares municipales”, desvela Romero. Un DJ callejero en la avenida de Oza Son 20 años de éxito que demuestran que la música es parte importante de las vidas de muchas personas. Esa canción con la que la novia llega a la ceremonia, la del baile nupcial, la última de la fiesta... Sonidos que quedan marcados en la memoria y que ponen la piel de gallina, aunque pasen los años. “Nos gusta que los novios le den importancia a la música porque es una parte muy larga de la boda y se queda en el recuerdo. También es importante la comida, las fotos, la decoración... pero la música es esencial”, expone Romero, que también pincha vinilos, “algo muy especial”, sobre todo para los amantes de la música y del formato físico. En este tiempo, el DJ reconoce que “ha habido muchos cambios” pero Mas Music ha sabido mantenerse a flote. “Dos crisis, una pandemia, circunstancias personales... Pero la empresa sigue ahí y hay que pelear por ella”, sentencia. Por ahora, es momento de celebrar porque 20 años no se cumplen todos los días. Mas Music hará una jornada de puertas abiertas el domingo 19 de marzo en el Espacio Teu Teu del Orzán para “mostrar el trabajo y los equipos” a todos aquellos que no los conozcan, pero también para saludar a esos viejos conocidos que siguen ampliando la banda sonora de sus vidas.