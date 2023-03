Uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad de A Coruña amanecía cada fin de semana con aspecto de campo de batalla. Las docenas de contenedores situados en Entrejardines para alojar los desperdicios de la noche aparecían mediados. La otra mitad, repartida por el suelo. El botellón obligó a retirar la estatua original de Pardo Bazán, condenada a un almacén durante años para evitarle mayores daños. La vida desapareció de un estanque en el que flotaban botellas y al caminar por el parque acompañaba el ruido de los cristales rotos en cada pisada.

Un informe municipal detalla que durante años el servicio de jardines se veía obligado a reponer entre 500 y 1.000 plantas cada fin de semana por los daños causados por las concentraciones. La práctica del botellón durante años no solo supuso una degradación estética. La concentración de restos orgánicos, alcohol y bebidas azucaradas en la tierra, sobre todo en el entorno del estanque, supuso una acidificación progresiva del terreno, que llegó a tener Ph 3, un nivel de acidez que muchas especies no resistieron. Fueron 20 los árboles históricos desaparecidos de los jardines a causa del botellón, entre ellos un magnolio de gran porte, una persea, dos cedros… “El botellón afectó a toda la zona central de los jardines históricos, que se vio comprometida, no solo se perdieron 20 árboles, sino que otros muchos estaban también dañados y en riesgo”, indican técnicos municipales.

En enero del año 2020 la alcaldesa, Inés Rey, declaró finalmente los jardines históricos como Zona de Especial Protección (ZEP), una categoría que dio amparo legal al Ayuntamiento para poner fin a las concentraciones. Más de ocho años de botellón permitido tocaban a su fin. “No podíamos permitir la degradación de los jardines, ni amparar una forma nociva de ocio, por eso prohibimos el botellón e iniciamos la recuperación de ese espacio, para mí fue especialmente emocionante, por lo simbólico, la vuelta de Emilia Pardo Bazán a su lugar, del que nunca habría tenido que irse”, hace balance la alcaldesa. La estatua volvió a su lugar en noviembre de 2021.

Los servicios municipales de jardines constatan hoy una recuperación del ecosistema de Méndez Núñez. La acidez del suelo se pudo regular y tres magnolios que estaban en riesgo de desaparecer están ya recuperados. La sustitución de flores y plantas dañadas también es la normal en un parque al que ha vuelto Pardo Bazán, los caballitos, el Copacabana, el reloj floral y la Rosaleda. “El cuidado que hemos puesto en la recuperación de Méndez Núñez ejemplifica el cuidado que queremos poner en lo que hacemos en la ciudad, demostramos que era posible poner fin a una situación intolerable y que era posible revivir un espacio del que han disfrutado muchas generaciones de coruñeses”, concluye la regidora.