O prazo para que artistas e grupos musicais presentes traballos para o XV Concurso Fran Pérez Narf, que convoca a Deputación, permanece aberto desde hoxe e ata o 15 de xuño. Poderán participar calquera grupo ou artista galego ou residentes en concellos galegos, do ámbito da música pop e variantes, que non fosen premiados nos cinco anos naturais anteriores do concurso. O certame contempla un total de 7.500 euros, cun primeiro premio de 4.000, un segundo de 2.000 e un terceiro de 1.500. Algunhas das bandas gañadoras Bala ou Familia Caamagno.