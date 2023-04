En casi 28 años de trabajo como vendedor de la ONCE, Miguel Lis Cidranes ha tenido “la suerte” de intervenir en el reparto de cuatro grandes premios, el último esta Semana Santa. El Cupón Fin de Semana de la ONCE repartió en el sorteo del sábado día 8 en A Coruña 200.000 euros en 10 cupones premiados con 20.000 euros cada uno. Los boletos fueron vendidos en el puesto ubicado en el Cantón Grande número 3, a las puertas de la sede central de la organización, aunque el stand habitual de Lis es el de la calle San Andrés instalado frente a la iglesia castrense.

“Hacía mucho tiempo que no repartía un premio grande y tenía la corazonada de que este año iba a volver a hacerlo”, admitía ayer eufórico este vendedor, al que al menos dos personas que le compraron cupones el sábado pasado le informaron de que habían sido agraciadas. “Con el paso de los años me alegro más cuando ocurre algo así, me siento mucho mejor”, reconoce.

Esta Semana Santa, cuenta, tuvo “una barbaridad” de clientes, “un no parar”, sobre todo visitantes que pasearon por el centro de la ciudad. Y eso que él no suele trabajar en estas fechas. Pero este año el titular del puesto del Cantón Grande se pidió vacaciones y su sustituto de los fines de semana, descansó unos días libres. Así que le preguntaron a Miguel Lis si podía él cubrir esas ausencias en un despacho de boletos que no es el suyo. “En realidad ha sido un premio regalado, a mí no me correspondía darlo”.

Ese premio corresponde al Cupón Fin de Semana. Lis lamenta que no fuera un “premio más gordo”, porque el Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece todos los sábados y domingos un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón; y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años seguidos, a otros cuatro cupones.

Lis Cidranes vendió en 2001 un premio de la ONCE por valor de 100 millones de euros, 20 cupones de cinco millones cada uno. Menos de un año después despachó un cupón de 300.000 euros y 49 de 12.000 euros cada uno. Diez años más tarde, en 2012, repartió siempre a los portadores de 10 cupones premiados con 35.000 euros cada uno.