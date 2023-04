La información facilitada por la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, en la comisión municipal de esta área llevó ayer al Partido Popular y a Marea Atlántica a denunciar la ausencia de control sobre el servicio de limpieza viaria, afectado por la investigación policial y judicial al sindicato STL. El PP reprochó que hasta el 8 de marzo no se requirió información a la concesionaria sobre la subcontratación de personal y que esta contestó dos semanas, sin que hasta ahora se haya evaluado su respuesta. Marea calificó de “desgobierno” que hasta que no se hizo pública la operación policial no se aplicasen los mecanismos de control del contrato que se introdujeron en el pasado mandato.

Ambas formaciones, así como el BNG, criticaron que aún no se haya licitado la nueva gestión de la planta de residuos de Nostián, pendiente desde la toma de posesión del Gobierno local.