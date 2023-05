Con pancartas, novelas gráficas y tebeos en la mano se manifestaron ayer en María Pita miembros de la asociación In Nave Civitas y vecinos que exigen al Concello que mantenga Viñetas desde o Atlántico “tal y como fue siempre”, y eso se resume en que sea un festival de gestión pública, que sus actividades sean gratuitas y que su director siga siendo Miguelanxo Prado, que hizo pública su renuncia al puesto en marzo de este año, aunque se desvinculó de la organización del salón del cómic al finalizar la edición del año pasado y así se lo hizo saber a la alcaldesa, Inés Rey.

Roberto Castro, miembro de In Nave Civitas, reivindicaba ayer el valor de Viñetas, como “un festival impresionante” que ponía a la ciudad en el foco de la banda diseñada durante el mes de agosto, con la exposición de originales y conferencias de los autores y autoras más importantes del sector. “Vivimos en el mundo del espectáculo y no en el de la cultura. Estamos dejando que se marche por la puerta de atrás una persona que casi consigue que tengamos un Museo Nacional del Cómic. Ahora todo se puede sustituir y vendrá una empresa y Viñetas igual se llama A Coruña Manga y aquí no pasa nada”, lamentaba.