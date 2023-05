Sony, Samsung, Canon, Olympus, JVC y Yashica son nombres de marcas comerciales que son muy conocidas para un vecino de Oleiros, Eduardo Fernández-Tafall, que desde hace más de medio siglo es un apasionado de las cámaras de vídeo y con las que ha captado, primero con analógicas y posteriormente digitales, escenas de A Coruña, Galicia y de diferentes viajes que ha realizado. “Tengo muchísimas cintas. Llevo haciendo películas desde 1960”, confiesa. De hecho, una de las habitaciones de su casa parece un pequeño estudio cinematográfico debido a la cantidad de material que posee.

Hace tres años tomó la decisión de compartir estas grabaciones con el resto del mundo. Lo hace a través de una cuenta de la plataforma Youtube, a la que ya ha subido un total de 411 vídeos, en los que se pueden encontrar imágenes sorprendentes.

Su antigua profesión de funcionario de Tráfico y examinador (tiene 81 años y se encuentra jubilado) le llevó a realizar cuatro filmaciones en 1986 que casi cuatro decenios después son realmente llamativas. Desde un coche captó las principales calles de A Coruña, al mismo tiempo que realizó diferentes apuntes sobre cómo circular. Fernández-Tafall relata que había sido una “ocurrencia de un compañero por si podía servir a las autoescuelas”, como guía “para ayudas por los cruces y señalización”. Encontró estas películas en su vivienda y las hizo públicas hace un mes.

Un visionado de este material permite comprobar la importante transformación que ha vivido la ciudad desde la década de 1980, en la que el espacio destinado a los vehículos era mucho más elevado que en la actualidad. Puede observarse que entonces las calles Orillamar y La Torre eran de doble sentido, frente a la dirección única actual. Ocurre lo mismo con Curros Enríquez. Un detalle de aquellos años es que apenas existían rotondas (se harían populares en las décadas siguientes). Predominaban los cruces regulados por semáforos o por señales de stop. También se puede ver el entorno de Ramón y Cajal con El Corte Inglés en construcción o Los Cantones, atestados de coches aparcados.

Este residente del municipio de Oleiros explica que decidió compartir estos vídeos en la plataforma Youtube porque “a lo mejor le hacía gracia a alguien ver los coches antiguos” y observar las “calles” que han cambiado “muchísimo”.

¿De dónde le viene esta afición por las cámaras de vídeo? “Siempre me gustó”, indica Eduardo Fernández-Tafall, que con el paso de los años no ha parado de incorporar material a su particular colección.