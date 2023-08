La 12ª edición del Encontro Artes Pola Integración empezará a las 19.00 horas del 1 de septiembre en Méndez Núñez, una jornada en la que se representarán las obras O meu lugar!, Tuétano y Mordiendo la verdad. Recuperando la memoria de las mujeres, y se exhibirá una colección de proyectos audiovisuales.

Al día siguiente el ciclo, que busca “romper las barreras entre artistas y personas con y sin diversidad funcional”, continúa en el Ágora con la exposición A mocidade crea y una mesa redonda sobre los museos “como espacios y referencias terapéuticas”, además de un taller y el espectáculo de danza The Sound of the Void. La última jornada se celebrará el domingo 3, con un concurso en la plaza de la Constitución.