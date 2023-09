La corporación municipal de A Coruña aprobó definitivamente en la mañana de este jueves, con la abstención del PP y apoyo del BNG, la reforma de la ordenanza de animales, que establece, entre otras modificaciones, la obligatoriedad de que los dueños limpien los orines de los canes con agua. En la versión original, que pasó por el pleno en abril era con zumo de limón o bicarbonato de sodio, pero dos alegaciones señalaron que era dañino para bienes y zonas verdes.También se ha establecido la posibilidad de pasear perros en la cala de Bens (aunque con correa, si son potencialmente peligrosos), pero no se ha aceptado, como proponía otra alegación, establecer un horario para pasear canes en otras playas. La ordenanza entrará en vigor a finales de septiembre.

La modificación, según la nueva edil de Medio Ambiente, Noemí Díaz, busca adaptarse a la normativa gallega, y las alegaciones que no se hayan aceptado en su tramitación se tendrá en cuenta en cambios ulteriores. La ordenanza ha incluido a los gatos (antes eran solo los perros) dentro del artículo que regula la recogida de animales vagabundos por parte del servicio de la perrera municipal, y también se han aumentando el monto de las multas por infracciones: las leves pasan de 30 a 300 euros a una franja de 100 a 500; las graves irán de 501 a 5.000 euros ; y las muy graves, de 5.001 a 30.000 (hasta ahora eran de 3.001 a 15.000).

La aprobación no pasó sin críticas de la oposición. El PP se abstuvo, pues, según el concejal José Ramón Amado, el Gobierno local tardó cerca de un año en aprobar la ordenanza, algo que achacó a los problemas "internos" del PSOE, en referencia a la edil de Medio Ambiente en el anterior mandato, Esther Fontán, que no ha repetido. También señaló que en pocos meses habrá que reformarla para adaptarse a la legislación estatal de bienestar animal, pero Díaz indicó que primero tendrá que adaptarla la Xunta. El líder del BNG, Francisco Jorquera, señaló que muchas vías y fachadas de la ciudad tienen "orines", e indicó que el BNG ya había pedido una petición, aunque indicó que se hizo con "retraso". También criticó que "hace años" que no se castiga a los dueños que dejan deposiciones en la vía, y consideró que Bens es "peligrosa" y "alejada", pidiendo que se asegurase su salubridad.