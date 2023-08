La correa del perro abre debate en A Coruña

La ordenanza municipal para la protección y tenencia de animales establece en dos artículos que “con carácter general” en las vías públicas las mascotas, como los perros, “deberán circular sujetas con correa o cadena con collar”.

No son frecuentes las denuncias de la Policía Local por el incumplimiento de estos artículos (solo seis en 2022 vinculadas a la ordenanza, según la memoria del 092), pero este miércoles cinco propietarios de perros que los paseaban sin correa en el Paseo de los Puentes fueron sancionados por este motivo, según confirmó el Ayuntamiento.

Las denuncias se produjeron a raíz de protestas vecinales por la presencia de canes sueltos en esta zona y, para comprobarlo, la patrulla verde del área de Medio Ambiente usó un dron para comprobar las infracciones.

Ayer causaba más sorpresa en la zona entre los vecinos propietarios de perros —y también algo de indignación— que el Concello utilizase un dron para vigilar el paseo de mascotas que las propias multas.

“¿Usar un dron? En esta zona hay muchos perros, pero se sueltan alejados de los niños” Elisa Cedeira y su perro 'Coco'

Las sanciones abren además un debate propuesto por los propios afectados, consultados ayer algunos por este periódico. “¿Por qué no llegamos a un acuerdo para que a determinadas horas del día se pueda soltar a los perros y que corran y jueguen? Eso es bueno para los animales. Entiendo las quejas de algunos vecinos, pero creo que podemos hablar para convivir bien”, comenta Teresa Rodríguez, dueña de Sugus.

“Sabemos que hay áreas caninas, pero no todos podemos ir tan lejos a soltar a nuestros perros” Marta García y su perra 'Luka'

Esta mujer y otras dos jóvenes también preguntadas admiten que llevan a sus perros siempre con la correa cuando acuden al Paseo de los Puentes y que “a veces” los sueltan “un rato” para que jueguen con otros canes, ya que a determinadas horas se juntan hasta una treintena de vecinos con sus mascotas. “Sé que hay áreas caninas, pero están en Santa Margarita, Mesoiro, Bens, Eirís y Visma y hasta una playa canina para la que hay que ir en coche, en Bens. A mí me quedan lejos y muchas otras personas no pueden ir hasta esos sitios con sus animales”, comenta Marta García junto a su perra Luka.

La ordenanza de bienestar animal, que fue cambiada a finales del mandato pasado y aprobada inicialmente en pleno pero aún no está en vigor porque espera visto bueno definitivo, también señala que “los perros podrán dejarse sueltos en los lugares y horas que con este fin acote o designe el Ayuntamiento, acompañados siempre por su propietario”.

Los espacios permitidos para ello son las áreas caninas, pero la norma no establece horarios. “En este parque hay muchos perros y cuando se sueltan se hace en una zona alejada a la que usan los niños para jugar. Y todo el mundo recoge las cacas”, defiende Elisa Cedeira, que camina con Coco por el Paseo de los Puentes.

Fuentes municipales explican que las denuncias impuestas esta semana se produjeron por “incumplir la normativa” por la circulación de perros sin correa. Ayer dos policías locales sin uniforme volvieron al Paseo de los Puentes para advertir a dueños de perros —algunos con ellos sueltos, otros atados— de que podrían ser denunciados si no cumplen la ordenanza. “No es una persecución, se trata de cumplir la ley”, advirtieron. Esta vez no impusieron multas. Las mismas fuentes añaden que no está previsto usar drones para detectar infracciones que conlleven sanción.