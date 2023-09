Los afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), mayoritario en las concesionarias de recogida de basuras y limpieza viaria de A Coruña ratificaron ayer, en las elecciones sindicales, la candidatura encabezada por Miguel Ángel Sánchez y Luis Varela, ambos investigados por presuntos delitos de corrupción, estafa y blanqueo de capitales. Lo hicieron, aseguró el secretario general del sindicato, Miguel Ángel Sánchez, con una participación “de más del 90%”, lo que, para él, se traduce en un “apoyo total y absoluto de los compañeros”. El secretario general y el presidente del comité de la empresa PreZero, ocupaban el primer y segundo puesto de la única lista presentada a los comicios, ya que el resto de centrales sindicales no lograron recabar el apoyo del número mínimo de miembros, nueve, para articular una candidatura que se perfilase como alternativa.

“La participación fue muy alta, exageradamente alta, está viniendo [ayer, antes del cierre de esta edición] todo el mundo a votar: los que estaban descansando, los que tenían vacaciones o estaban de baja, absolutamente todos”, comentaba ayer Miguel Ángel Sánchez, antes de cerrar la votación a falta de que acudiesen a votar los trabajadores de los turnos nocturnos, en torno a 100, que fueron llegando a las urnas a las últimas horas del día.

“La participación fue más alta que otros años. Otros sindicatos vinieron por aquí estos meses, pero no consiguieron hacer candidatura”, añade el secretario general de STL. Así lo confirman también desde la CIG. Según pudo saber este diario, más de la mitad de la plantilla de los trabajadores mostró su apoyo a la candidatura aportando sus nombres en el proceso de primarias para legitimar el proceso del STL.

A principios de agosto, mientras se articulaban las listas, algunas fuentes de los trabajadores confirmaron a este diario que la gran afluencia no implicaba una verdadera competencia para entrar en la lista, pues el próximo comité estará compuesto por nueve personas (hasta ahora había trece, doce de STL y uno de la CIG). En el listado de primarias figuraba la mayor parte del personal de la empresa. El propósito, señalaban, era mostrar “a la empresa y a todo el mundo que tienen el apoyo mayoritario”: aunque los votos de las elecciones son secretos, los que se presentan a las primarias del sindicato y las legitiman muestran su nombre y “dan la cara”. No obstante, una fuente de la plantilla que no pertenece a STL afirmaba entonces que “la gente tiene miedo” a concurrir en otras listas por la posibilidad de sufrir “represalias”.

La Policía Nacional acusa a Sánchez de encabezar una red que, aprovechándose de su papel como sindicato mayoritario en las concesionarias, consiguió controlar la política de personal en estas, exigía “mordidas” a los trabajadores temporales que aspiraban a entrar en la empresa y obtenía contratos para personal auxiliar que gestionaba una empresa de la trama, aunque todos estos hechos son presuntos, ya que no se ha celebrado juicio. “Voy a declarar voluntariamente”, aseguró Sánchez.