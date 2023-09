Deluxe vuelve a casa, a A Coruña. Y lo hace 15 años después de aquel concierto en ExpoCoruña que supo a despedida. Xoel López volvió a reunir a su banda en varias ocasiones durante los últimos dos años y ahora le toca despedirse desde su casa.

"Es bonito volver a mi ciudad, la que vio crecer el proyecto y a la que le debo tanto", comenta el artista, que toca este viernes en el festival Noites do Porto, del que ya formó parte de otra edición.

El de Deluxe puede que sea el último concierto en A Coruña ya que por ahora no hay planes de continuidad.

"En principio queda ahí aparcado. No hay planes para Deluxe así que puede ser que pasen años o quizá sea para siempre, no lo sabemos. No va a volver Deluxe en un tiempo, eso es seguro", reconoce el coruñés.

Deluxe, cuya actuación está prevista para medianoche, comparte cartel del Noites do Porto con Triángulo de Amor Bizarro, que presentará Sed, su sexto álbum, por primera vez en Galicia. El cuarteto de Boiro, que este verano gira por los principales festivales de España, estrenará el directo de un disco que la crítica considera el mejor de su trayectoria, y en el que destacan temas como La espectadora o Estrella antivida