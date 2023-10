“Ahora en muchos sitios una de las exigencias es que el local sea ‘instagrameable”

Nuria Prieto es doctora por la Universidade de A Coruña, máster en arquitectura y rehabilitación, editora de la revista Tectónica e investigadora. Entre otros premios, acaba de ganar el de la Bienal de Arquitectura entregado hace unos días por su labor de divulgación a través de artículos en los que analiza edificios históricos o singulares,

Estamos notando una evolución en el comercio de la calle Real. Se pierden locales, escaparates, antiguos, con la llegada de otros tipos de negocio.

En los últimos años ha cambiado tanto la perspectiva teórica como la perceptiva de la sociedad respecto a la arquitectura. Antes el enfoque era hacia la obra individual. Ahora se tiene en cuenta también el entorno, el contexto. Ahora se reconoce más el impacto de una obra en la sociedad más que la obra en sí. La arquitectura tiene que reflejar los cambios en la sociedad. Dentro de esta visión global, quizá por la pandemia, sucede que la gente quiere que su entorno sea bonito. Se vuelve a dar valor al comercio de proximidad y a las relaciones de barrio. Que los barrios funcionen es fundamental para que las ciudades tengan un pulso sano. Quieres volver a la sensación de barrio, de comunidad. Esto pasa por ejemplo en Monte Alto. Yo tengo allí el estudio y nos conocemos todos. Y eso también es el antídoto contra la gentrificación, el desplazamiento de los residentes del centro. El comercio, la gran lucha que tiene es contra la gentrificación. Si le das valor arquitectónico al comercio, la gente volverá al comercio local.

Locales, escaparates, que tienen valor artístico, no les damos importancia hasta que pasa el tiempo.

Y aún es más difícil hacer entender a la gente el valor de un local comercial contemporáneo. Por ejemplo lo que pasó con el edificio de la Citroën. Su diseño, cómo están pensados los cristales para exhibir los coches, las rampas, tienen valor arquitectónico.

¿Que tiendas, locales, escaparates de A Coruña, cree que tienen valores que requieren su protección?

El local de la tienda de Misako desde luego. Es obra del arquitecto Rey Pedreira y lleva su firma en la fachada junto con la del aparejador y el constructor, algo no habitual. El café Macondo. La Joyería Calvo de la plaza de Lugo fue una intervención fantástica. También la rehabilitación del café La Dársena, que ha sabido mantener los elementos clásicos. Si algo funciona, no lo cambies. Un edificio que nos ha podido parecer hortera y está a muy pocos años de que ya tenga otra valoración es la cafetería Manhattan, es posmoderno. El diseño, la arquitectura, también transmiten unos valores, una joyería será de líneas sencillas y elegantes, por ejemplo.Ves un local y detectas la estrategia de venta que hay detrás, la imagen que quieren dar. También ayudan a crear una atmósfera. Por ejemplo, la del bar La Bombilla. Si cambias el interior, será otro local.

¿Y en el caso de locales que son muy antiguos, emblemáticos, y no se pueden conservar, la opción es quedarse solo con algunos de sus elementos?

A veces la cultura local nos hace evadirnos de elementos que consideramos rancios o antiguos pero dentro de veinte años tenemos otra opinión. Se puede realizar una reinterpretación. Por ejemplo un enrejado, si no puede estar en la fachada, lo puedes incorporar dentro, como si fuese un cuadro. Si conoces la historia de un local no quieres desprenderte de ciertos elementos, le dan más lecturas. También es cierto que hay que conciliar estos elementos con el cumplimiento de normativas de seguridad, accesibilidad, habitabilidad. Ahora además en muchos sitios una de las exigencias es que el local sea instagrameable. No se puede partir de esa premisa.