Más de 500 personas participan en la XXIII Encuentro de Familias de Personas con Síndrome de Down, en el que ayer dio una charla el escritor, conferenciante internacional y activista de la confianza, José María Gasalla, quien recordó que “es necesario conseguir tener confianza, pues cuando no confías, intentas controlar y aparece lo contrario a la confianza, que son los miedos”.

Ana Belén Rodríguez, pedagoga y asesora de Educación inclusiva de Down España, ha sido otra de las ponentes. “Las barreras para los alumnos con síndrome de Down no están derivadas de su discapacidad, sino de la falta de adaptación del sistema”, comentó, y añadió que “un aula inclusiva favorece a todo el alumnado”.

Rodríguez señaló la importancia de que las familias “se apoyen en las asociaciones para lograr sus objetivos.

La forma de dar apoyo a estas personas ha sido otro de los asuntos a tratar en la jornada, que finalizó con un taller técnicas de inteligencia emocional.

Hoy, sábado, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, recibirá a partir de las 10.00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento a las familias que participan en este encuentro.