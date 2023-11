El Concello instala las cámaras de control de acceso a la Ciudad Vieja, sin fecha de activación

El Concello ha iniciado la instalación de las cámaras de control de acceso a la Ciudad Vieja y la Marina, aunque todavía no hay una fecha de activación fijada. Fuentes municipales indican que la colocación de estos dispositivos todavía no está completada.

Esta instalación se ha retrasado por la falta de suministros, según alegó la empresa adjudicataria, Alumbrados Viarios S. A. En octubre, la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria, aprobó extender el plazo hasta fin de año. El contrato preveía que todas las cámaras estuviesen instaladas en septiembre, pero la empresa pidió una prórroga por la escasez de suministros.

En total serán once nuevos puntos de control de accesos a través de cámaras, paneles y nodos de fibra óptica en el casco histórico. También se renuevan los cinco existentes en la zona de la Marina, con el objetivo de controlar los espacios peatonales y en las zonas de carga y descarga, así como para asegurarse de que los vehículos no estén más tiempo del debido en estas últimas. En Puerta Real, en la esquina con la calle María Barbeito, ya se puede ver una de las cámaras nuevas. Por ahora, los nuevos aparatos no están activados, por lo que no multan. Habrá cámaras en los dos accesos principales al casco histórico, así como en las calles Santiago, Tabernas, plaza de O Parrote, San Benito, Herrerías, Nuestra Señora del Rosario e Isabel Zendal.

La colocación de estas cámaras forma parte de uno de los proyectos de la llamada Zona de Bajas Emisiones (ZBE) licitados por el Ayuntamiento en los últimos años, con los que el Concello pone en marcha distintas medidas para establecer un control de diferentes aspectos de la circulación, como la velocidad, el tiempo de uso de las zonas de carga y descarga, el acceso a las zonas peatonales o la calidad del aire.