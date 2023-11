“Hacemos lo que podemos, pero no dejamos de ser madres y padres”. La presidenta de la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres, María José Ferreño, pone voz a las demandas de las familias de los centros coruñeses, que piden que la administración asuma “la gestión directa” de los comedores escolares. Una competencia que, actualmente, gestionan las propias familias y que, aseguran, comporta una serie de problemas que los padres y madres no siempre pueden asumir en su totalidad ante la falta de recursos materiales, económicos y humanos. “Es una necesidad para que los padres concilien y los niños estén bien atendidos”, explica Ferreño.

Tras una reunión celebrada en la tarde de ayer en la que participaron una docena de Ampas de centros públicos de la ciudad con el objetivo de poner en común las coyunturas de los centros, las familias han resuelto demandar a la administración autonómica que se encargue de la gestión, algo a lo que, que, recuerdan, ya se comprometió hace años. “Hace unos años dijeron que sí, que lo asumirían, llegaron a unos cuantos, ninguno en la ciudad, y pararon. Nos están obligando a nosotros a enfrentar todos los problemas, a hacer los turnos, a asumir los gastos”, lamenta la presidenta de las Ampas.

Actualmente, la Consellería de Educación brinda una ayuda económica para sufragar los gastos de comedor de los escolares; una prestación que, a juicio de los padres, es insuficiente. “Los centros tienen problemas estructurales que necesitan arreglos. Hay padres que prefieren coger su cuota y no cederla a obras. Toda esa gestión la están haciendo las asociaciones. Los padres y madres contratamos a un catering que está decidiendo lo que come el alumnado de A Coruña”, alerta Ferreño, que señala que muchas veces las Ampas deben hacerlo solas al no encontrar un aliado en los equipos directivos para hacer más fácil su labor en este ámbito. “Hay direcciones que ayudan y otras que se desvinculan. Entendemos que la coordinación es necesaria para gestionar turnos o problemas de convivencia”, proponen. Además de los comedores, las familias centran la atención sobre la necesidad de incorporar más personal de apoyo para escolares con necesidades especiales, concretamente en el horario de madrugadores y en el de comer. “Los niños y niñas con problemas específicos tienen ese apoyo a lo largo del día, pero muchos lo necesitan también por la mañana y no lo tienen. Las familias también gestionamos madrugadores. Hacemos lo que podemos, pero queremos ir de la mano”, urgen.