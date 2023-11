Tablas de seguridad para las “invisibles”

Apoyarse unas a otras y encontrarse para hacer del grupo un lugar seguro, acostumbrarse a ocupar espacio y a expresarse, mirarse a los ojos... “Dejar de ser invisibles”. Con esos objetivos comenzaron las clases de teatro impartidas por la actriz Saamira Ganay en Ecos do Sur para trabajar con mujeres migrantes y el laboratorio de creación que impulsó, junto a la psicóloga de la entidad, Nerea González, promotora del proyecto que convirtió las tablas en una herramienta de intervención social. Del proceso resultaron una obra de teatro y “una mejoría en la autoestima de todas”, señala Ganay. Y esa travesía ha quedado plasmada en un documental, Emoción, vida y teatro. A nave das Marías, que se estrena este sábado en la Fundación Luis Seoane dentro del ciclo Elas Son Artistas (ESA), a las 17.30 con entrada libre hasta completar aforo.

Dirigida por Ganay y la fotógrafa Cris Andina, la pieza recoge los testimonios de las participantes sobre la evolución que surgió de esas clases de teatro, que se organizaron como parte de un programa de Ecos do Sur para facilitar espacios de participación y visibilización para mujeres migrantes e impulsar procesos de sensibilización social en cuestión de género. Las alumnas, la psicóloga y la profesora cuentan en primera persona como influyeron las clases en sus vidas.

La obra de teatro, de creación colectiva, se confeccionó a partir de vivencias personales de cada una y de “lo que ellas son como personas”, y se planteó como “una metáfora”, explica la docente y codirectora. “Son mujeres migrantes, cada una huye de un lugar diferente. La obra cuenta el periplo de cada uno de los personajes para llegar a un lugar seguro”, apunta la actriz. “Es un lugar onírico, no existe, pero da una sensación de seguridad y felicidad plena a todo el grupo. El leitmotiv de mis clases es ‘Soy porque somos’. La idea de grupo es siempre el eje de acción para todo”, explica la intérprete.

El punto de partida de cada alumna estaba marcado en algunos casos por procesos de violencia de género y, en general, por “el hábito de no molestar, ser invisibles, dar la imagen de que no van a ser conflictivas, de que no son problemáticas, sino todo lo contrario, y se acostumbran a ser invisibles”, relata Ganay, que se propuso “que ocuparan espacio, tanto físicamente como socialmente hablando”. “Algunas eran extremadamente introvertidas. Hay un trabajo desde la dificultad para el contacto físico más cotidiano, como un roce o un abrazo. Y a menudo también hay dificultad para expresar como se sienten o expresarse en unas conversaciones normales. Y poco a poco se van abriendo y sintiéndose cómodas las unas con las otras”, relata. “Pasó una cosa muy bonita: dos de ellas, que no tienen familia aquí, pasaron las Navidades juntas”, recuerda.

El documental pretende también darles voz y foco, apunta Ganay. Las alumnas y ahora también protagonistas son: Gladys Judith Orosco, Daniela Santamaría, Hortensia Rossi, Sandra Magela Moreira, Gladys María García, Norma Quispe, Johana Patricia Senior y Rita Cabello.