La feria de anime y manga japonés ExpOtaku continuó ayer en el recinto ferial de A Coruña con un lleno total de público de todas las edades, la gran mayoría con algún disfraz de sus personajes favoritos de ficción, como los de Ataque a los titanes o My Hero Academia, además de atuendos muy logrados de clásicos como La guerra de las galaxias. Cada año unas 25.000 personas procedentes de toda Galicia, España y Portugal acuden a esta cita.

Este año el recinto ferial cuenta con 165 puestos de venta y exposición, además de otros ochenta de videojuegos y hasta 260 actividades, a realizar a lo largo de este fin de semana, junto con una ludoteca de más de cincuenta títulos, zona de K-pop y de Trivial Otaku, entre otros. Desde la apertura se formaron largas colas para entrar en el recinto para ver todos los puestos con todo tipo de prendas, accesorios y tebeos, hasta jugar con espadas o realizar talleres de maquillaje. Hubo también concursos con importantes premios. En esta edición han sido invitados los dobladores de Los Simpson (incluso Bob el acto secundario).. Hoy domingo firmarán autógrafos a partir de las cuatro de la tarde. Entre los cosplayers invitados figuran Dédalo, Luzbel d’Auvergne, Mina Starliart, TalyBb y Yuko&Exion. De redes sociales estuvieron los tiktoker Aida, Sandruxs y Un Amigo Otaku, además de youtubers y una ilustradora.