Alcohol y tabaco, ¿de verdad son una diversión?

¿Por qué el alcohol provoca cáncer? ¿Qué otras sustancias tóxicas tiene el tabaco además de la nicotina? ¿Cómo se extienden los tumores? ¿Hay alimentos que pueden producir cáncer? ¿Cómo ayuda la Asociación Española contra el Cáncer a las familias de quien lo sufre? Estas preguntas nacieron ayer de la curiosidad de una audiencia de estudiantes de 14 y 15 años que participó en la actividad de una campaña educativa que tiene como fin la prevención del cáncer en la adolescencia. Los chicos y chicas son los del instituto Eusebio da Guarda, de 4º de la ESO, público protagonista de un dinámico y divulgativo podcast que próximamente se escuchará gratis en plataformas y redes de la Asociación Española contra el Cáncer y tendrá continuación con otros dos, que se grabarán en diciembre y enero en el IES Rosalía de Castro de Santiago y el IES Concepción Arenal de Ferrol.

La campaña propone “un desafío (challenge) para la vida”, y la forma de difundirla, a través de un podcast, pretende sintonizar con las inquietudes de los jóvenes, acercar datos e invitar a la reflexión, promover reacciones, analizar consecuencias, debatir de forma clara y serena sobre los riesgos que presentan ciertos hábitos en los que con frecuencia cae la juventud. La grabación en el Eusebio da Guarda se centró en el alcohol y el tabaco.

Además de las preguntas que pudieron hacer los alumnos, la cita permitió jugar a adivinar si ciertas afirmaciones o creencias (“el alcohol facilita las relaciones sexuales”, “fumar relaja”) son verdaderas o falsas; crear eslóganes entre los jóvenes para hacer campaña contra el consumo de alcohol o tabaco (“Se as penas queres quitar o alcohol non te vai axudar”, “Teu fume vs. o teu aire”) y votar los mejores; e informar de forma amena sobre estos hábitos causantes de cáncer y aconsejar cómo prevenirlos desde edades tempranas (alimentación saludable baja en carnes rojas y en “productos ultraprocesados”, ejercicio físico, aplicarse protección social, vacunarse).

“Nos alegraremos si salís de esta charla cuestionándoos si el tabaco y el alcohol son una diversión”, concluyó la bióloga, influencer y tiktoker Blondiemuser, alias que utiliza en redes Paula Vilaboy, quien contó que en su familia ha habido varios enfermos de cáncer. Como conductor del programa ejerció el presentador de la Crtvg Arturo Fernández. Y junto a ambos repasó estadísticas y ofreció consejos el profesor José Tubío, médico investigador especializado en cáncer en el Centro de Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas de la Universidade de Santiago.

El podcast, de una hora de duración, mantuvo una conducción ágil y divertida y adoptó un tono optimista pese a la gravedad que conllevan los cánceres. “Aunque se nos congele la sangre solo de oír palabras como cáncer o metástasis, hablar de ello es positivo. No estás solo, no es el final de nada, sino el inicio de otro camino”, coincidieron Fernández y Tubío. A su lado, Blondiemuser enganchó a los jóvenes con la confesión que hizo el actor Tom Holland, el último en reencarnar a Spiderman, sobre sus problemas con el alcohol y el tratamiento al que se sometió para dejar su consumo. “El alcohol es la droga, y digo droga porque inhibe el cerebro, más consumida en España por chicos de entre 14 y 18 años”, alertó Tubío apoyado en datos del Ministerio de Sanidad.

Más estadísticas que escucharon los alumnos del Eusebio da Guarda: “El tabaco es un hábito responsable del 30% de todos los tumores, de pulmón o laringe, y el alcohol del 4%, de boca o esófago, por lo que un 34% de tumores son evitables con hábitos de vida saludables”, expuso José Tubío. Y si algún fumador cree que el uso de vapeadores o cachimbas como sustitutos del tabaco es menos perjudicial, que tenga en cuenta el punto de vista de los expertos. “Tienen líquidos que se calientan y desprenden aerosol, compuestos por sustancias perjudiciales a corto plazo, y no sabemos si a largo plazo”, explicó el profesor. Tomaron nota los alumnos del instituto para pensar en sus próximas diversiones.