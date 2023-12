Viñetas desde A Coruña hasta el espacio exterior

Dicen que los mejores perfumes vienen en los frascos más pequeños. Su tamaño, no determina su valor. Lo mismo ocurre con las microalgas, unos organismos microscópicos presentes en la mayoría de los ambientes terrestres, por muy extremos que puedan llegar a ser. Desde hace años han despertado el interés del mundo científico por su gran capacidad como generadoras de soluciones innovadoras y sostenibles, que en un futuro serán fundamentales en la biotecnología, farmacología o en la alimentación. Y al igual que para la ciencia, las microalgas también han sido foco de atención para la ilustradora coruñesa Xulia Pisón, que este viernes presentó en el planetario de la Casa de las Ciencias Microalgas. Máis alá da Terra, la tercera entrega de una colección de cómics que acerca a los más jóvenes el mundo de la ciencia y el potencial de lo que nos rodea.

El cosmos en miniatura creado por Pisón vuelve a la carga y lo hace traspasando la frontera interespacial. En esta nueva entrega, Spirulina y sus amigos viajan a Marte, el planeta que alberga la última esperanza para la humanidad. “La idea la tenía pensada desde el primer cómic y sabía que si hacía un tercer libro los protagonistas se irían a Marte”, confiesa la ilustradora, que decidió embarcar a sus personajes de siempre en una misión interespacial para conocer a la Comandante Chroocpor. Un personaje que hace referencia al alga chroococcidipsis, un microorganismo que la ciencia cree que puede sobrevivir en el planeta rojo. “Quería emular a una heroína en ese planeta porque se cree que esta microalga se puede enviar para crear una atmósfera allí. Podría empezar a generar oxígeno para que se pueda establecer el hombre en un futuro”, explica Pisón que, como en sus anteriores publicaciones, se rodeó de expertos científicos para desarrollar la historia en base a datos realistas. “Desde que entré en el proyecto Microalgas hubo mucha documentación”, asegura la autora.

Para esta tercera entrega contó con el asesoramiento científico del astrofísico y divulgador Borja Tosar y el químico José Vilariño. Juntos han conseguido acercar la divulgación científica a los jóvenes a través del cómic. “Trabajé en las condiciones del planeta y cómo sería el proceso de terraformación, qué habría que hacer en Marte para adecuar el planeta a la vida terrestre”, comenta la ilustradora.

“No hay mucho cómic de divulgación y es un nicho estupendo. Es una herramienta perfecta, porque te permite jugar con la fantasía aunando la narrativa y el estilo gráfico”, explica la autora coruñesa, que lleva ya desde el año 2017 embarcada en este proyecto. “Las protagonistas eran unas adolescentes que han ido creciendo preparándose para salvar el mundo”, recuerda. Porque en su obra no falta concienciación sobre la realidad en la que vivimos y los retos a los que se enfrenta la especie humana. “Intenté mostrar los valores de conservación del medio ambiente y otros valores como el trabajo en equipo, la tolerancia y la solidaridad. Creo que hay que preocuparse por el futuro inmediato”, sentencia, para resaltar que los niños son “los más concienciados” con el cambio climático. “A pesar de que los científicos lo advierten, parece que el mensaje no cala en los adultos, que andan a otras cosas”, lamenta.

Microalgas. Máis alá da Terra es un cómic realizado gracias al apoyo de la patronal conservera Anfaco-Cecopesca, que se lo encargó a la ilustradora tras la buena acogida de sus dos anteriores volúmenes.

Dicen que no hay dos sin tres, ¿Pero habrá una cuarta entrega? “En principio este ya es el último pero nunca se sabe, como en las pelis de Marvel”, concluye.