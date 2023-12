El Concello considera “mínimos” los malos usos de BiciCoruña por parte de menores

“Los malos usos son mínimos y no siempre asociados a esta franja de edad”, responde el Concello a una pregunta escrita del Partido Popular sobre las quejas expresadas por la ciudadanía sobre el comportamiento inadecuado de jóvenes de 16 a 18 años con los vehículos de BiciCoruña. Aunque la alcaldesa, Inés Rey, anunció a mediados de julio que este curso escolar habría actividades de educación vial en los centros educativos para evitar estos incidentes, hasta el momento no se han iniciado y no hay noticias sobre cuándo se pondrán en marcha.

Este periódico solicitó saber en qué momento comenzarán, aunque no recibió respuesta, mientras que a la pregunta del PP sobre esta misma cuestión se contestó que “se realizará formación en colegios e institutos de la ciudad para su sensibilización”. El reglamento de uso de BiciCoruña castiga las infracciones leves a sus normas con la suspensión de cinco días en el servicio y un sobrecoste de 50 euros en el último trayecto realizado. Las graves implican la suspensión durante quince días y un sobrecoste de 150 euros, mientras que las muy graves suponen un mes de suspensión y 300 euros de sanción. La cuenta de la red social X (el antiguo Twitter) de BiciCoruña recoge quejas de la ciudadanía por el uso incorrecto que hacen algunos jóvenes de estas bicicletas, como circular en sentido contrario, transitar por áreas peatonales o hacerlo a gran velocidad, viajar dos personas a bordo o sentarse en las bicis en las estaciones sin permitir usarlas a otras personas. También solicitan información sobre qué tipo de actuaciones son las que para el Concello suponen infracciones leves o graves. BiciCoruña alcanza un millón de usos en lo que va de año En sus preguntas, el PP pide al Gobierno local que le cuantifique los malos usos realizados de las bicicletas municipales, a lo que se le responde que tanto las incidencias como las averías en este servicio son “escasas teniendo en consideración la demanda”. Sobre las quejas expresadas por los usuarios por ambas cuestiones, el Ejecutivo municipal señala que los menores que utilizan BiciCoruña lo hacen como un servicio “autorizado por padres o tutores” y que las reparaciones de las bicis “son escasas” porque casi todas están en uso y algunos de los arreglos no tienen relación con una mala utilización de los vehículos. Los populares advierten de la existencia de “puntos negros” en los carriles bici construidos, como en el cruce de la avenida de Arteixo con la ronda de Outeiro, donde aseguran que su diseño “obliga a los ciclistas a infringir normas”, mientras que del tramo de los jardines de Méndez Núñez destacan el mal estado en que se encuentra. El Concello replica que se realizan obras “para mejorar la circulación” que ya se llevaron a cabo en otros lugares como Linares Rivas con el fin de incrementar la seguridad. La presentación de un nuevo paquete de bicicletas eléctricas para BiciCoruña sirvió a la alcaldesa para destacar en julio el aumento de usuarios jóvenes de este servicio que carecen de carné de conducir y por esa razón no tienen “unas mínimas nociones del código de circulación”. “Consideramos que debe formarse a estos usuarios en el uso de la bici, que es un vehículo y debe ir por la calzada, donde hay semáforos, pasos de peatones, cedas...”, señaló Inés Rey, que añadió que algunos de estos jóvenes circulan por aceras o viajan con un acompañante. Estas conductas justificaron la puesta en marcha de actividades formativas en los centros docentes para mejorar la seguridad de los usuarios de las bicicletas y del resto de personas, pero casi cinco meses después no han comenzado.