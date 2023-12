El puerto exterior de A Coruña termina la excavación del primero de los túneles de su enlace ferroviario

La conclusión de la excavación en uno de los túneles del acceso ferroviario del puerto exterior, el que une la dársena de punta Langosteira con el valle de Suevos, marcó este lunes un hito en las obras de este proyecto, que deberá estar terminado en junio de 2026, al estar financiado con los fondos europeos Next Generation. La unión de los equipos de trabajo que iniciaron la excavación por ambos extremos se produjo en la misma jornada en la que la Autoridad Portuaria festejó que el puerto exterior haya alcanzado los 20 millones de toneladas de mercancía manipuladas desde su apertura en 2012.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, informó que las obras de la conexión ferroviaria avanzan a “muy buen ritmo” y expresó su confianza en que no habrá “ningún problema” para su terminación en el plazo previsto. El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, manifestó por su parte que la entrada en servicio de esta línea férrea “generará más puestos de trabajo” en el área metropolitana, ya que consideró que el puerto exterior es un “punto de atracción económica de primer orden”.

El túnel cuya perforación concluyó ayer tiene una longitud de 774 metros y se excavó en su mayor parte desde Langosteira, a corta distancia del que tendrá un mayor recorrido, 3.738 metros, que enlazará Suevos con el polígono de Vío. El tercer túnel partirá de este último lugar y conectará la línea del puerto exterior con la red ferroviaria general en sentido hacia Santiago.

La construcción de estos túneles se lleva a cabo con el empleo del Nuevo Método Austríaco, técnica en la que no se emplean tuneladoras, sino voladuras y retroexcavadoras y el sostenimiento del espacio excavado se realiza de acuerdo con la calidad del terreno que se atraviesa, aunque la longitud máxima que se alcanza en cada tramo excavado es de cinco metros. La conclusión de la excavación ayer en Suevos coincidió con la festividad de Santa Bárbara, patrona de los trabajadores que se dedican a esta actividad, de quien se instaló una figura en una de las paredes del túnel, cobijada en una hornacina.

Conmemoración

Cementos Carral, Pérez Torres Marítima, Terminales Marítimos de Galicia, Galigrain, Hércules Servicios Portuarios y Repsol, las seis empresas con concesiones en el puerto exterior, recibieron en punta Langosteira un recuerdo de la consecución de los 20 millones de toneladas que han pasado por su muelle. Fernández Prado destacó la “enorme apuesta” de estas compañías por operar en esta dársena, en la que invirtieron 300 millones en sus instalaciones, ya que “hace diez años no era tan fácil” decidirse a hacerlo, en referencia a quienes dudaban de su operatividad.

Polémica política

También el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mencionó las dificultades iniciales al citar que Langosteira “empezó con mucha incredulidad y muchas dudas”, así como con “desconfianza y polémica”, por lo que señaló que la decisión de las empresas de instalarse allí fue “muy arriesgada”.

El acto se desarrolló con la ausencia de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, quien rehusó acudir al no estar previsto que interviniese más que para entregar uno de los recuerdos a las empresas. “Yo no soy la azafata del Telecupón, soy la alcaldesa de A Coruña”, manifestó en un acto informativo, en el que calificó de “veto” que no pudiese hablar. “Los organizadores, Xunta y el Partido Popular, han decidido que el puerto exterior no es de los coruñeses y las coruñesas y de quien legítimamente los representa, es decir la alcaldesa, han decidido que el puerto exterior es del PP y, por lo tanto, lo están utilizando como tal”.

Rey se preguntó si “habrían hecho lo mismo si en vez de Inés Rey fuera Francisco Vázquez o Carlos Negreira”, en alusión a exalcaldes coruñeses, “porque suena un poquito misógino”. Fernández Prado replicó luego que la alcaldesa “estaba invitada” y aludió al “protocolo” para justificar el “nivel de participación” de las autoridades en la conmemoración. “En un acto en un ayuntamiento habla y tiene protagonismo el alcalde o alcaldesa de ese ayuntamiento, es simplemente el criterio que hemos seguido siempre”, argumentó para recordar que punta Langosteira está ubicada en Arteixo.

La Xunta apoya que los puertos exteriores de A Coruña y Ferrol sean un polo de renovables

El Gobierno gallego se fija como objetivo que los puertos exteriores de A Coruña y Ferrol se conviertan en un centro neurálgico de las energías renovables, como la eólica marina. Así lo manifestó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su intervención en el acto que conmemoraba los 20 millones de toneladas de mercancías que pasaron por punta Langosteira desde su apertura a la actividad comercial, en la que recordó los proyectos industriales existentes en ambas dársenas.

Pero Rueda también advirtió que “hay que conseguir que las industrias del futuro tengan la energía del futuro que necesitan” , en referencia a la exclusión del tramo Zamora-Guitiriz del corredor europeo del hidrógeno verde, que será financiado con fondos europeos. Ese recorrido no figura en el listado de Proyectos de Interés Común establecido por la Unión Europea, por lo que el presidente gallego avanzó que su gobierno hará “todo lo posible” para revertir esa decisión.

“Eso hay que modificarlo, eso hay que cambiarlo, no podemos admitir como algo normal quedarnos fuera del hidroducto que nos va a conectar con el resto de Europa”, proclamó Rueda, quien destacó que en Galicia habrá empresas que producirán esa energía, por lo que calificó la conexión con esa infraestructura como “imprescindible” e “irrenunciable”.

Empresas eólicas

También mencionó el presidente de la Xunta las dificultades que atraviesa la plataforma experimental de eólica marina que se pretende instalar en aguas próximas a punta Langosteira para que las empresas de ese sector puedan probar sus aerogeneradores y los efectos que causan sobre el entorno. Según dijo, las autoridades estatales “están obstaculizando que arranque”, pese a que una instalación de ese mismo tipo ya está funcionando en el País Vasco y a que el proyecto previsto en la costa coruñesa “está muy meditado” entre la Universidade da Coruña y la Autoridad Portuaria.

Rueda puso de relieve que las empresas con proyectos en el sector de la eólica marina “necesitan una plataforma para probar todo lo que quieren hacer”, por lo que avanzó que la Xunta continuará las conversaciones con el Gobierno central “para que cualquier duda que pueda haber se disipe cuanto antes”.

Las posibilidades de crecimiento de punta Langosteira a través de las energías renovables fueron mencionadas en varias ocasiones durante el acto desarrollado en el puerto exterior, ya que el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, aseguró que A Coruña tiene “el mayor potencial” en todo el sistema portuario español. También se mostró “absolutamente convencido” de que la conexión con el corredor europeo del hidrógeno verde se llevará a cabo mediante un cambio como el que se produjo con el de la conexión ferroviaria. Avanzó que, frente a los 4,2 millones de toneladas movidos en Langosteira el año pasado, en el actual se llegará a los seis millones.

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, calificó al puerto exterior de “punto de atracción económica de primer orden” y vaticinó que su enlace por tren generará nuevos puestos de trabajo en el área metropolitana.