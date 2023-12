Grafito para redibujar una Europa cargada de retos

Quien se acerque estos días a la Fundación Luis Seoane se convertirá, de alguna forma, en uno de los múltiple autores de la muestra que se expone en el centro. Es la idea del pintor portugués afincado en A Coruña Marco Moreira, que estrena su último trabajo, Euro-sionado, para buscar la complicidad del visitante, al que invita a formar parte de esta exposición a la vez que juega y reflexiona sobre el mundo en el que vivimos. Su obra está compuesta por dibujos con la forma de los países que conforman la Unión Europea, que estarán suspensos en el techo del recinto. Las obras se enmarcan dentro de una caja que contiene bolas de grafito, con las que los visitantes podrán jugar para ir modificando el dibujo. “Con este trabajo quiero crear una obra colaborativa en la que los visitantes sean activos, que no sea solo una exposición contemplativa”, explica el artista, que inauguró este martes su exposición.

La obra no parte de cero. Los dibujos de los países europeos han sido realizados por Moreira con el fin de asentar una base sobre la que los asistentes a la exposición puedan trabajar. “Es una obra para jugar, en la que la gente puede tocar las piezas y moverlas”, comenta el portugués. “Es una trabajo que viene ya desde hace tiempo, que aborda la autoría de las propias piezas”, argumenta.

La selección de los países de la UE como base de su obra no es baladí. Con ello, quiere invitar a la reflexión. “Hay muchos retos actuales a los que se enfrenta la Unión Europea, como la guerra en Ucrania, la situación política o la crisis migratoria. Quiero invitar a la gente a reflexionar sobre estas cuestiones, que no tienen respuesta”, argumenta. “La intención no es dar esa respuesta a los problemas, si no plantear preguntas e invitar a pensar sobre ello”, añade Moreira.

Los dibujos de la exposición irán evolucionando a lo largo de los próximos días con la participación de la gente que se acerque hasta la muestra, que irá moviendo las bolas de grafito sobre los dibujos y creando una nueva obra. Pero el tiempo apremia: la exposición, que se muestra por primera vez en A Coruña, estará en la Fundación Luis Seoane hasta el próximo 18 de diciembre. Su autor, comenta, se irá posteriormente a presentar ese mismo trabajo en su país natal, Portugal.

Euro-sionado tiene como germen una obra que el propio Moreira realizó en el año 2014 en base a un juego introducido en una caja rectangular. “Me gusta recuperar cosas y reinterpretarlas con el paso del tiempo”, comenta el artista, que lleva ya siete años instalado en la ciudad. Aunque en realidad, confiesa, el origen real de este trabajo se remonta a su infancia. Concretamente a un regalo que recibió de manos de su madre. “Cuando era pequeño mi madre me regaló un juguete que venía dentro de una caja de detergente. Recuerdo aquello aún a día de hoy y en parte es la inspiración de todo esto”, explica.

“Es una obra que se va construyendo con el tiempo y que en realidad nunca va a tener fin, porque estará en continua transformación”, explica Marco Moreira, apasionado del arte a través del dibujo y que cuenta con una amplia trayectoria de numerosas exposiciones individuales y colectivas en España y Portugal. Además, cuneta con numerosos reconocimientos como el premio del Concurso de Nuevos Artistas 2018 en el margen de la Bienal de Cerveira en Portugal, su país natal, y su obra forma parte de la fundación Benetton en Italia, entre otras colecciones.

Con su trabajo, Moreira explora en su conjunto las múltiples dimensiones de esta disciplina, así como la propia acción de dibujar o los instrumentos que implica. Esta no es la primera vez que expone en la Luis Seoane. El artista participó en la Normal de 2018 con su muestra Maquinando o debuxo, en la que compartía una investigación personal en la que el portugués reflexionaba sobre los métodos de dibujo.