“Estoy analizando seguir en política participando en algún proceso nuevo”

En marzo de 2022 el entonces concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, presentó su dimisión y abandonó el Concello. La semana pasada solicitó su baja en el PSOE mediante un escrito en el que criticaba la gestión de las direcciones coruñesa y gallega del partido.

¿Hubo algún hecho en los últimos días que motivase esta salida?

No hubo una gota final que colmó un vaso. Desde que dejé el Gobierno municipal he ido viendo el deterioro que hay en la Agrupación Socialista en la ciudad y cómo esas formas de hacer se han trasladado al PSdeG. Por eso mi reacción es más en el plano local y autonómico, no estoy hablando ahora de políticas estatales, que no tienen nada que ver con la decisión. Me estaba ahogando un poco y yo no quiero ahogarme, quiero respirar fuera y seguir haciendo lo que pueda. Si no puedo hacerlo en una estructura de un partido que está funcionando con una endogamia excesiva, pues buscaré otros caminos.

¿En qué se manifiesta el deterioro del que habla?

Por un lado hay un deterioro en la propia organización interna de la Agrupación Socialista. En la ciudad no funciona la asamblea del partido y se imponen las cosas. Y hay un progresivo deterioro de políticas hacia afuera, que son las realmente importantes, de visión de la ciudad y de cercanía con el tejido social. Ante todo eso, o se pasa página y se olvida de todo o se resiste. Y como dentro es difícil mantener un nivel de resistencia, tomo la decisión de salir y buscar nuevos caminos.

Dice que esta situación se traslada también al PSdeG.

De alguna manera sí porque hay una confluencia de dirigentes y una confluencia en la manera de hacer las cosas.

¿Se refiere a José Manuel Lage?

Es el responsable de Organización en Galicia. Algo tendrá que ver, pero supongo que no es una sola persona la que lleva las riendas del partido en la ciudad, en Galicia y en el Gobierno municipal.

¿Ha recibida alguna llamada de dirigentes del partido?

No he recibido ninguna, como tampoco la he recibido desde hace más de un año y medio. No me decepciona porque no lo esperaba. Si la hubiese recibido, habría sido de agradecer.

¿El regreso de Besteiro a la política podría cambiar alguna cosa?

El regreso de Besteiro generaba ilusión dentro del partido. Otra cosa es si se es capaz de trasladarla hacia el electorado, que es lo importante. Pero el proceso ha sido un poco convulso y no sé si tendrá ese recorrido. Me gustaría que sí porque lo importante en Galicia es que haya un cambio hacia políticas progresistas.

¿Qué situación hay en la Agrupación Socialista Coruñesa?

Creo que fue conflictiva en un momento inicial de este mandato, pero la gente no está todos los días peleando por estos temas porque tiene su vida personal y profesional. La agrupación realmente no está en conflicto, pero de alguna manera languidece y podemos decir que la luz está apagada.

¿Hay un excesivo control por parte de la dirección?

Sí, hay un control absoluto de la dirección que hace que se pierda el vigor que debería haber tenido para las elecciones locales.

¿Habría que haber integrado al sector de Eva Acón tras la elección de la nueva dirección que encabeza Inés Rey?

En estos procesos hay que hacer integraciones siempre en mejor o peor medida, pero hay que hacerlas. Muchos militantes habíamos impugnado aquella asamblea en la que se había impuesto la lista de Inés Rey. Haber integrado a la anterior secretaria general y algunas otras personas habría sido más positivo.

¿Se plantea seguir en la política o en el activismo social?

En este tiempo he hecho alguna cuestión de ámbito social y he impulsado o colaborado en algunos grupos de debate en la ciudad. Y no descarto seguir en política.

¿Al margen de cualquier partido?

No necesariamente, se podría plantear algún proyecto en el ámbito de alguna organización política, pero es complejo y es una cuestión que estoy analizando. Podría implicar la entrada o la participación en algún proceso nuevo.

Trabaja en el Concello. ¿ha tenido problemas tras su salida del Gobierno local?

No ha sido sencillo. He tenido que recurrir algunas decisiones que se tomaron porque no respetaban mi carrera profesional. Luego se me ha tenido que reconocer porque tuve que presentar un recurso administrativo y eso ejemplifica lo sucedido. Puedo llegar a entenderlo pero no aceptarlo.