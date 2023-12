Las camisetas verdes de Feiraco se agotaron rápidamente en la web del Deportivo y en la Deportienda. Todo el mundo quería tener la suya y no se hicieron prisioneros. Los compradores olvidaban hasta lo más mínimo, como la talla. Ahora se pueden comprobar las consecuencias en los portales de venta de objetos y ropa de segunda mano. Desde hace unos días, en plataformas como Wallapop y Vinted, hay varios ejemplares de esas camisetas a la venta. Pero, ojo, los que se quedaron sin ellas no se deben hacer ningún tipo de ilusión. Porque lo único que ofrecen sus dueños es un intercambio de talla con alguien que, como ellos, sí logró adquirir la prenda, pero no con las medidas deseadas.