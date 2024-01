Cristina Pedroche y sus vestidos para las campanadas son ya todo un clásico de cada Nochevieja, aunque no por esperadas sus rompedoras propuestas pasan, ni mucho menos, desapercibidas. Sus trajes y complementos, la puesta en escena... todo alrededor de los modelos que la popular presentadora luce para cada cambio de año despierta expectación y sus looks son estudiados --y criticados, ya sea para bien o no-- con lupa una vez que nos comemos las uvas.

Cristina Pedroche no defrauda en las Campanadas de Antena 3 con un atrevido vestido sostenible: "¡Soy la madre naturaleza!" En esta ocasión, para decir adiós a 2023 y recibir al 2024 desde su espacio televisivo, Cristina Pedroche ha confiado el diseño de su espectacular vestido a la diseñadora Paula Ulargui Escalona. Y esta, a su vez, ha confiado en el maestro zapatero coruñés Marcelo Rodríguez, de Zapatería Rodríguez, para calzar a la celebrity. View this post on Instagram A post shared by marcelo (@zapateria_rodriguez) En la web de esta creadora se puede ver un vídeo-resumen del proceso creativo para configurar el estilismo de Pedroche en una noche en la que millones de ojos están puestos en ella. Abrigo, vestido y zapatos, tres pasos de una propuesta que tiene su fundamento en la naturaleza y la sostenibilidad y que ha contado con la colaboración de Zapatería Rodríguez, de A Coruña, precisamente para el tercer palo del proyecto estilístico con el que la presentadora nos ha sorprendido en esta noche de Fin de Año. El artesano zapatero coruñés Marcelo Rodríguez ha sido el encargado de vestir a Cristina Pedroche por los pies. Él firma el diseño y la elaboración de los zapatos de madera con los que la joven madrileña se ha calzado para acompañar a los espectadores a la hora de las uvas. Con el año nuevo, este lunes 1 de enero llegan los comentarios, las opiniones y las comparaciones acerca de los modelos elegidos por las mujeres que ponen voz a las doce campanadas en las distintas televisiones. View this post on Instagram A post shared by PAULA ULARGUI ESCALONA (@ulargui_escalona) El atuendo de Cristina Pedroche, con la parte textil a cargo de la diseñadora Paula Ulargui y el calzado con el sello coruñés de Marcelo Rodríguez, seguro que no dejará indiferente a nadie y será uno de los más comentados no solo hoy sino a lo largo de los próximos días. La web de Zapatería Rodríguez --con tienda en A Coruña, en la calle Villa de Cee-- informa de que desde su fundación en 1988 esta firma ofrece servicios de reparación y restauración de calzado y artículos de piel. "Insuflar nueva vida a zapatos, bolsos, cinturones, carteras, etc. forma parte de nuestro quehacer diario". Además, una parte de su actividad incluye la confección de calzado artesanal personalizado y la impartición periódica de cursos a profesionales del sector.