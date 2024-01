Desde que Disney compró los derechos de los cómics de Marvel los ha rentabilizado con decenas de películas y series. Una de sus últimas creaciones es What If...?, una serie de animación en la que explora historias alternativas en el multiverso: cogen, por ejemplo, a Spiderman y lo ponen en la línea temporal que les apetezca. La escritora coruñesa Nieves Abarca comentaba estos días sobre que el último episodio de la segunda temporada “es como el mercadillo de Os Mallos. No falta de nada”. “XD”, añadió. Pedimos un capítulo sobre un universo alternativo en el que se cumpla el plan de regeneración del barrio aprobado en 2021, aunque esto sea menos realista que el Doctor Strange.