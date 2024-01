La asociación vecinal de Oza-A Gaiteira-Os Castros se ha puesto en contacto tanto con la Policía Nacional como con la Subdelegación del Gobierno para denunciar los “problemas de convivencia” que, según señala su presidente, Paulo Sexto, causan habitantes del entresuelo ocupado de un edificio situado entre la travesía de A Gaiteira y la calle José González Chas. Entre estos se encuentran “ruidos continuos” y trasiego de personas por la noche, molestando a los vecinos.

Otras fuentes vecinales afirman que en el piso se trafica con droga y que ha habido robos y amenazas a vecinos, aunque este diario no ha podido contrastar con fuentes policiales si en ese edificio se produce narcotráfico. Sexto señala que no sabe si se trapichea actualmente e indica que no tiene constancia de agresiones contra los vecinos.

El presidente de la asociación vecinal también explica que en varias ocasiones los ocupantes se han descolgado desde la ventana hacia la calle. Ayer mismo, según una imagen enviada por un residente de la zona a este diario, había una cuerda improvisada con varias prendas tendida desde la ventana, y, según una fuente vecinal, los autores eran personas ajenas al piso que la emplearon para intentar acceder a él.

Sexto insiste, sin embargo, en que los que tienden las cuerdas son los residentes del propio piso ocupado: “A veces se marchan, queda alguno dentro, se quedan sin llave y salen así”.