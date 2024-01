Aquí nadie es disminuido

“Tenemos chicos que hablan abiertamente de su diversidad, otros no. En todo caso, nadie se refiere a nadie como disminuido o minusválido, sino que habla de necesidades de apoyo”. El entrecomillado es de Carlos García Collazo, entrenador y terapeuta ocupacional que trabaja en el Real Club Deportivo de La Coruña con los futbolistas del equipo de LaLiga Genuine para personas con discapacidad intelectual desde 2017 y con otro grupo de deportistas con distinta diversidad en la escuela del club desde hace menos de dos años. “Decir disminuido es aludir a falta de aptitudes, de capacidades, y nuestro fin, con estos equipos, es fomentar la inclusión social”, resalta. El mensaje de este propósito alcanza más relevancia estos días en los que se debate en el Congreso la eliminación del término “disminuido” de la Constitución Española.

La Carta Magna dejará de usar este término para referirse a las personas que tienen diversidad funcional. PSOE y PP están de acuerdo, solo Vox se abstiene, por lo que mañana jueves se aprobará la supresión en la votación con amplia mayoría. Donde en el artículo 49 (dentro del título referido a derechos y deberes fundamentales) se indica que “los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran…”, el nuevo texto cambiará el término y lo sustituirá por “las personas con discapacidad”.

Hay más de 4,3 millones de discapacitados en España, a los que ahora la Constitución ya no se referirá de un modo que en el debate público originado en los últimos años se ha considerado injusto o degradante. Entidades sociales y colectivos de todo el país han aplaudido este cambio en la denominación que en el texto constitucional se refiere a las personas con distinta diversidad. “Creo que disminuido es una palabra que en general ya no se usa, porque no integra. Me parece que no hace justicia a quienes tienen discapacidad y lo que necesitan es recibir apoyo para realizar ciertas actividades”, insiste García Collazo.

Ayer miércoles se entrenó en los campos de A Torre el equipo de la escuela de diversidad funcional que forma parte de la academia futbolística del Deportivo. Lo hacen un día a la semana, en dos turnos de una hora de cuatro a seis de la tarde. Son 22 personas, solo dos chicas, con edades que van de los 21 a los 40 años. No compiten en torneos oficiales como LaLiga Genuine, solo entre ellos de forma interna. Y con ellos están tres entrenadores que también son terapeutas ocupacionales: Collazo y sus compañeros Lucía Otero y Alejandro Espiñeira. Trabajan juntos desde que, tras la pandemia, el club decidió “abrir la escuela a adultos para mejorar sus necesidades individuales, no solo técnicas o de calidad de vida, también sociales”.

“En 2022 éramos once, ahora somos el doble. El 95% del equipo tiene diversidad intelectual y los entrenadores seguimos una metodología más centrada en el trabajo individual que de grupo”, explica Collazo.