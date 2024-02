El cambio a la nueva TDT agota en las tiendas los decodificadores y los televisores pequeños en A Coruña

“Estoy de llamadas hasta arriba y no para de venir gente”, comenta Raúl Barbeito, del establecimiento Electrónica Elviña, sobre las consultas realizadas y la demanda de decodificadores para poder ver la televisión tras el cambio a la nueva TDT puesto en marcha el pasado 14 de febrero. A pesar de que en su taller se dedica a la reparación de aparatos y no a vender decodificadores ni televisores, no deja de recibir llamadas y visitas por este motivo, hasta el punto de que asegura que “tenemos más trabajo del que podemos afrontar, lo único que hacen es interrumpirnos en el día a día para atender a nuestros clientes”.

Barbeito asegura además que los decodificadores están agotados en todas las tiendas y que la medida de edad de quienes los solicitan es alta, ya que la mayoría son “personas de mediana edad o mayores”, que desconocen qué deben hacer para volver a ver la televisión.