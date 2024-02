El proyecto de Santa Lucía, sin contrato nueve meses después de resolverse el concurso

La reforma del antiguo mercado de Santa Lucía para transformarse en el centro de salud de A Falperra acumula retrasos desde el mandato del PP, cuando se anunció por primera vez. Aunque los gobiernos local y autonómico han resuelto sus diferencias desde entonces y dado pasos adelante, el proyecto vuelve a estancarse a los nueve meses de que se resolviera el concurso de ideas del que salió el diseño que tendrá la instalación sanitaria. La empresa ganadora, el estudio madrileño de arquitectos Burgos & Garrido, es la encargada también de redactar los proyectos básico y de ejecución de la obra, trabajo para el que tenían un plazo de cuatro meses desde la firma del contrato. El proceso de contratación lo inició el Concello en junio de 2023, un mes después de la resolución del concurso, pero la empresa aún no ha firmado el contrato debido a “retrasos administrativos”, según apuntan sus propias fuentes.

“El proyecto no está en marcha, no estamos en disposición de hacerlo aún porque no hemos firmado. Siempre hay trámites, pero no sabemos por qué aún no hemos podido empezar, eso debería aclararlo el Ayuntamiento de A Coruña”, indica las mismas fuentes.

Añaden, no obstante, que los proyectos “se van a hacer” y que la comunicación con el Concello es “buena y fluida”. Consultado por este diario, el Gobierno local no ha explicado a qué se deben los retrasos que señala Burgos & Garrido. El presupuesto de 2024 reserva una partida de 1.652.675 euros para la rehabilitación del antiguo mercado.

Cuando el Concello convocó el certamen de ideas para Santa Lucía reflejó en sus bases que los aspirantes tendrían 45 días para presentar las propuestas y luego cuatro meses para que el vencedor entregase el proyecto de ejecución. Transcurridos estos periodos iniciales, habría que sumar los necesarios para licitar y adjudicar las obras. Si ya entonces era complicado hacer una estimación sobre cuándo podrían acabar los trabajos, con este nuevo retraso, a los nueve meses de la resolución del concurso y ocho después de que el Concello iniciase los trámites para contratar los proyectos, la previsión es igualmente difícil.

Ya la convocatoria del concurso trascendió tiempo después de que la Xunta y el Concello pactasen su celebración: se supo en agosto de 2022, siete meses después del acuerdo. Y tuvo que pasar otro medio año para que se abriese ese certamen. Se presentaron 14 diseños y resultó ganador el de Burgos & Garrido, que le dio a su proyecto el nombre Mañana sale el sol.

Se trata de un diseño con distribución horizontal que destina tres plantas escalonadas a servicios sanitarios; en el sótano, el espacio queda reservado para el aparcamiento y puestos del mercado; y por encima, en el edificio anexo vertical, tres alturas serán para las dependencias del centro cívico. El diseño conserva la estructura y el concepto del edificio original de 1979, obra del arquitecto Manuel Gallego Jorreto.

El centro de salud, según la propuesta presentada, tendrá una sala de toma de muestras, otra polivalente, una consulta de urgencias y otras de medicina y enfermería general, además de un área pediátrica y zonas dedicadas a administración, archivo, personal y usos comunes. El centro cívico, en la parte superior, contará con una sala polivalente, un auditorio, una sala de reuniones, un espacio para lectura, almacenes y aseos.

El mercado, el centro cívico y el centro de salud contarán con accesos totalmente independientes, aunque también compartirán un gran atrio central abierto con luz natural.

El estudio de arquitectura madrileño se tiene que encargar de redactar el proyecto de ejecución y dirigir las obras, tareas para las que el presupuesto máximo es de 473.533 euros. En febrero del año pasado se estimaba que el coste de los trabajos no sobrepasaría los 8,3 millones, de los que 4,3 se destinarán al centro cívico y el resto al centro de salud.

El primer intento para remodelar este edificio fue durante el Gobierno local del PP, tras el que Marea Atlántica volvió a plantearlo, aunque sin llegar a un acuerdo con la Xunta para ubicar en el mismo inmueble un centro de salud. El PSOE se planteó esta iniciativa para el barrio de A Falperra como una de sus prioridades al alcanzar la Alcaldía, pero Inés Rey gobierna desde 2019 y, por ahora, ni siquiera hay proyecto para definir la intervención.