Humor y realismo, caricaturas de cine

El cine y la ilustración se dan la mano en la exposición Días de cine, del dibujante José Ángel Rodríguez, artísticamente conocido como Gogue, que abre sus puertas este lunes en el Colegio Oficial de Médicos de A Coruña para convertir el espacio en un auténtico homenaje al séptimo arte. “Desde siempre he sentido un profundo amor por el cine”, comenta el artista, que con sus veinte ilustraciones dota de realismo y humor a algunos de los personajes más destacados del séptimo arte.

Ilustración de King Kong. / Gogue

El lápiz y Gogue son inseparables. Tanto, que ni los domingos pueden darle un respiro a su relación. Porque para José Ángel Rodríguez todos los días hay trabajo. “Hay que cubrir el espacio”, señala mientras ríe. Conocido por ser el padre del popular Floreano, personaje protagonista de las tiras cómicas que publica el autor cada día en Faro de Vigo, diario del mismo grupo que LA OPINIÓN A CORUÑA, Gogue desconecta cuando puede del trabajo para dedicarse a ver cine. Pero aún así, sigue trabajando. De su pasión por el celuloide surge Días de cine, una exposición en la que algunos de sus personajes favoritos se convierten en los protagonistas de sus caricaturas.

“Esta exposición nace de mi amor por el cine. Soy un aficionado desde pequeño, siempre me gustó mucho. Me gustan todos los temas que trata, desde el oeste hasta lo histórico”, explica el dibujante, que en sus caricaturas busca plasmar los detalles de personajes más que reconocidos en el cine. “Escogí las que más me gustan”, asegura el autor de la muestra, que se decantó por veinte rostros cinematográficos para su obra. “No es cuestión de masificar. Trato de regular un poquito la cantidad y así no cansar a la gente”, comenta.

A través de esta exposición, los visitantes viajarán a través de géneros como el misterio gracias a Alfred Hitchcock, las aventuras de la mano de Batman, o la animación con personajes creados por Walt Disney y reinterpretados por Gogue en esta muestra. “Es el trabajo que hago en mi día a día, caricaturas muy realistas. Siempre les pongo un poco de humor, que es lo que me gusta”, señala el dibujante, que invita con el trabajo que expone en el colegio de médicos a disfrutar y soltar las riendas de la imaginación. “La gente podrá hacer un recorrido y si sueltan la imaginación podrán entrar en alguna película que otra”, comenta el artista. En ese recorrido no faltarán títulos de cine tan conocidos como Master and Commander, Cabaret, Piratas del Caribe, La familia Addams o Joker. “Hay muchos mundos del cine, con los que pretendo que la gente disfrute y que de alguna manera participe de la exposición”, señala el caricaturista gallego.

Su variedad de géneros y personajes hace que la exposición no entienda de edades y se abra a todos los públicos. “Los críos la disfrutan mucho, pero está pensada para que todo el mundo la disfrute”, señala.

Entre dibujo y dibujo, al artista intenta sacar tiempo de vez en cuando para evadirse del trabajo y gozar de su pasión por el séptimo arte. “Se necesita desconectar un poco y cambiar el registro, y planificando bien las cosas hay tiempo para todo. Y una película buena hace evadirte de todo lo diario”, confiesa Gogue, que no se atreve a decantarse por una película favorita. “Tengo muchas, pero sería muy injusto dejar alguna fuera”, defiende.

“Es como cuando me preguntan cuál es la mejor caricatura que he hecho. He hecho muchas pero no puedo escoger una, no es justo”, comenta, consciente de que el personaje de Floreano es su gran creación. “Llevo ya casi 36 años haciendo esas tiras. Es lo más importante de todo lo que estoy haciendo, ya que salen todos los días”, resume.

Un personaje con el que, de nuevo, busca sumar su profesión con su pasión para que dé el salto del lápiz a la pantalla y transformarlo en un proyecto audiovisual. “Hay un proyecto, pero la aventura aún no nació porque lleva mucho tiempo”, comenta Gogue, que confía en que su reconocido personaje se convierta en una serie o una película de animación. Y así, el artista volverá a tirar de lápiz para borrar las fronteras entre el cine y la ilustración.