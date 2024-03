Manel Cráneo dirigirá Viñetas desde o Atlántico tras la renuncia de Miguelanxo Prado por la falta de apoyo del Concello de A Coruña

El historietista coruñés Manel Cráneo será el nuevo director del salón de cómic Viñetas desde o Atlántico, después de que el año pasado renunciase tras un cuarto de siglo en ese puesto el dibujante Miguelanxo Prado debido, según su versión, a las limitaciones económicas impuestas por el Concello. Cráneo confirmó este jueves, a LA OPINIÓN, que será el nuevo responsable de organizar el festival, si bien no quiso hacer declaraciones sobre sus planes, pues, señaló, prefiere "primero masticar, asimilar y enfilar el asunto".

Cráneo, nacido en la ciudad en 1973, estudió en la Escola de Arte Pablo Picasso y el año pasado ganó el Premio Follas Novas do Libro Galego por Roxín Roxal. A daga do conde. Además de su faceta artística, tiene experiencia como organizador de colectivos y actividades culturales. Fue promotor de fanzines, además de dirigir Demo Editorial, Coruña Gráfica y el Encontro de Banda Deseñada Histórica de Galicia y ser el responsable de la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración. Y ya ha sido colaborador del Viñetas en varias exposiciones: el año pasado fue comisario de una exposición, y elaboró el cartel.

Miguelanxo Prado justificó su salida señalando que el presupuesto del festival que dirige llevaba congelado en 120.000 euros varios años, lo que, con el incremento de precios de transporte, alojamiento y comidas, le complicaba el trabajo de organización. “No es un problema personal, es estructural”, señaló el año pasado, y culpó a todos los Ejecutivos municipales tras la marcha del alcalde Francisco Vázquez.

De acuerdo con el exdirector del festival, "o estoy cansado, no estoy agotado, no me falta ilusión, no creo que el modelo esté agotado. Simplemente que, con las reglas de juego que nos ponen encima de la mesa, Viñetas no es posible”. Según su versión, el Concello puso problemas para contratar un autobús para llevar a los autores a visitar el Pórtico de la Gloria o para que el Aquarium Finisterrae mantuviese su colaboración con el festival para hacer una exposición que, después, solicitaban otros acuarios de España.

Tras la renuncia de Prado, Cráneo admitió que la edición del año pasado, con la que colaboró, fue "complicada", y afirmó que "todos pensábamos que el Viñetas iba a desaparecer, todo era incertidumbre". Pero valoró que el Ayuntamiento abrió "la puerta totalmente para sacar esto adelante, con ganas", e hizo una "buena gestión" de las exposiciones. Aunque aún muy lejos de ser nombrado director, como "opinión muy personal" señaló que tras la marcha de Prado "Viñetas debe seguir siendo un salón que defienda a los autores", en una época en la que en los festivales de cómic americanos "hay más artistas de cine" por las adaptaciones a películas "que autores que parieron a los personajes".

Duplicación de contratos menores

Todos los años, el Concello recurre para realizar el Viñetas a contratos menores, esto es, los que se asignan directamente a un empresario sin sacarlos a concurso ni darles publicidad. Pero la edición del año pasado, sin director, fue especialmente abundante en gastos. Entre julio y septiembre de 2022, la última vez que estuvo Prado, se asignaron 33 contratos sin concurso por valor de unos 106.000 euros, y en los mismos meses del año pasado se pasó a 60, por un valor conjunto de unos 224.000 euros, muy por encima del límite que, según Prado, tenía disponible.

El Ayuntamiento señaló a este diario que esto no se debió a una mayor inversión, ya que el festival de cómic tuvo un coste “más o menos semejante al de ediciones anteriores”. El aumento de los contratos, afirman fuentes municipales, se debe a que “antes el Concello asumía otros gastos del viñetas directamente”, que ahora se habrían externalizado. Las mismas fuentes aseguraron que el festival se “organizó con los recursos municipales disponibles y con los sistemas de contratación que contempla la normativa” y afirmaron que el año pasado “por primera vez aglutinó a todo el sector del cómic de A Coruña”.