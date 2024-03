“Prometemos transparencia total en las cuentas”

El Club del Mar de San Amaro celebrará este domingo elecciones, por segunda vez en pocos meses. El presidente David Iglesias, elegido en diciembre, renunció tras las protestas ocasionadas porque la comisión electoral impidió concurrir al único otro candidato alternativo, Jorge Seco, por un defecto de forma. Este, sin experiencia como directivo, se presenta de nuevo, y contra él compite Ángel Monteagudo, que ya fue presidente en los años 90. El que gane afrontará retos como solucionar la situación de la piscina municipal, cuyos costes soporta el club con la concesión caducada desde el año pasado

¿Qué les motiva a presentarse?

Sobre todo, el cambio. Vemos que una gran masa social está muy desconectada con la actual gestión, y nuestro lema es: un Club del Mar de todos y para todos, no solo para unos pocos. El resumen perfecto, para mí, es ese.

En los últimos años se han producido cambios de directiva.

Fue todo muy convulso. La directiva anterior a la última llegó a través de una moción de censura, hay directivas que se están denunciando entre ellas, las aguas están muy revueltas. Queremos una paz social, en la que todo el mundo pueda disfrutar de nuestras instalaciones, y la directiva pueda trabajar. Habrá cosas que se harán mal, otras bien, pero que se puedan enmendar los errores no en base a guerras. Parece que somos el club de los clanes; si no estás conmigo, estás contra mí.

El club tiene un déficit, que la directiva anterior vincula a la piscina municipal.

La candidatura empieza de cero, solo uno de nosotros fue miembro de una junta directiva hace muchos años, los otros nueve nunca hemos estado. Tenemos el conocimiento de un socio, y no sabemos a ciencia cierta cómo está el tema de la piscina, sabemos la parte que nos cuenta la anterior directiva. Tendremos que reunirnos con el Concello, cuanto antes, y preguntar. Estamos convencidos de que es un tema que se va a solucionar.

En el programa prometen transparencia.

Todo socio tiene que saber los movimientos de cuentas. Ahora tuvimos una asamblea en la que nos dieron unas cuentas, pero la gente no sabe el balance. Queremos evitar eso. Si hay una obra, que el socio sepa quién la ejecuta, el plazo… Transparencia total.

Otra de sus propuestas es potenciar la oferta para el socio, para los jóvenes...

E principal activo del club del mar es el socio; la institución, sin él, no funciona. Tenemos que darle al socio la fuerza que merece: actividades para niños, talleres, pintura… Hay muchos chavales adolescentes a los que se pueden dar charlas de redes sociales, sexualidad, bullying… En el ámbito deportivo, el Club del Mar es referente en bádminton, tenis de mesa, fútbol sala… Tenemos que seguir potenciando esas secciones y abrir actividades a socios sin que se encasillen. Yoga, pilates, una gran diversidad de actividades.

Los empleados han protestado recientemente por despidos.

Lo enfocamos de manera bastante simple: los empleados son el motor del Club del Mar, pero nuestra candidatura tiene clarísimo que el director general tiene que estar plenamente facultado para ejercer como tal. El presidente de la junta directiva tendrá que estar informado, pero el que lleve la relación con los empleados, elabore informes, tiene que ser el director general. Así que queremos potenciar su figura.

Entonces, cree que hasta ahora había cuestiones de relaciones laborales que llevaba la junta directiva...

Claro, claro. Como muchos socios, entiendo que la figura del director general está capada, no está ejerciendo como tal.

Su candidatura fue declarada inválida en las elecciones de 2023.

Cuando nos presentamos en diciembre, determinadas personas no quisieron que fuese así, y se tenía que tumbar la candidatura a toda costa. David [el presidente electo, que luego renunció] dijo que no le importaría que concurriésemos, aunque hubiese un defecto de forma. Los estatutos son anticuados, nosotros contemplamos reformarlos, y en muchos artículos, por una coma o un punto se pueden interpretar de una manera o de otra. En la comisión electoral hubo gente que votó que se presentara nuestra candidatura; en ella estaba Monteagudo, que fue el que nos dijo que no. Contratamos un bufete, hicimos una impugnación y mintieron en las alegaciones a esta: sigue siendo un acoso y derribo, y mienten sobre cosas que hacemos. Hay gente muy, muy interesada en que no salgamos.

¿Por qué?

Hay cuatro o cinto personas que creen que vamos a entrar como un elefante en la cacharrería… Hemos puesto una reclamación, porque se está filtrando un whatsapp de que nos hemos reunido con Ilunion para externalizar los servicios del Club del Mar. Es rotundamente falso. No sé qué interés tendrán ahí dentro, estas personas se dedican a difundir bulos entre trabajadores y socios: que vamos a echar a trabajadores, privatizar el club... Hemos presentado una denuncia en la Policía Nacional por panfletos que salen nombrándonos con informaciones falsas.

¿Cómo recuperar la paz social?

Intentaremos una comunicación bidireccional entre junta y socios, estaremos abiertos a peticiones y críticas constructivas: intentaremos que no haya esa guerra interna. Vamos a empezar de cero, vamos a pedir que nos den un margen de confianza: esto no se va a arreglar en tres meses.