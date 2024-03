El festival de animación Imaxinaria premia al coruñés Martín Romero por el corto ‘To bird or not to bird’

El Festival Internacional de Animación Afundación Imaxinaria entregó este domingo los galardones de su edición de este año en su sede en el Cantón Grande. El coruñés Martín Romero fue uno de los ganadores de la gala, al recibir el Premio territorio a mejor obra gallega o española por To bird or not to bird. Es el mismo cortometraje en 2D con el que se llevó el Goya hace escasas semanas. El jurado premio la propuesta de Romero por plasmar una “temática universal”, con una mirada crítica y caleidoscópica del mundo actual a través de las vivencias de varios pájaros.

El jurado, compuesto por la directora checa Michaela Pavlátová y los gallegos Iria López y David Fidalgo, le otorgó el Gran Premio Imaxinaria al cortometraje 27, dirigido por la realizadora húngara Flóra Anna Burda. Narra la historia de una mujer de 27 años, Alice, que vive con sus padres y se ve obligada a convertirse en adulta al sufrir un accidente de moto después de una noche de fiesta. Este premio Imaxinaria se suma a los que el corto de firma húngara ya ha recibido en los festivales de Cannes, Annecy o Melbourne.

El Premio del Público de esta edición el certamen de Afundación recayó en Our Uniform (Nuestro Uniforme), de la ilustradora y animadora iraní Yegane Moghaddam. Expone una sátira social sobre las vestimentas que se les imponen a los niños pequeños en su país a través de los recuerdos que una niña atesora de su etapa escolar. Las costuras de un viejo uniforme sirven a la autora iraní para hilar todo el relato.

El jurado le dio su premio particular a A kind of testament (Un tipo de testamento), del francés Stephen Vuillemin por “su estética sorprendente y una ejecución brillante”. La obra danesa The Swinherd, de Magnus Igland Moller y Peter Smith, se alzó con el galardón del Público Infantil. El compostelano Mario Fernández Filloy se alzó con el Premio Radar Galicia, a la mejor producción gallega, por su obra Illa Cordura.

La categoría de talento nuevo, destinada a estudiantes de escuelas artísticas, audiovisuales y de animación de Galicia, reconoció a Diego Area da Vega por Xermolar. El jurado dio menciones de honor a Metamorfose, de Martín Fernández Joga, y a Animacor, de Katia Tojo Soto.