Los inspectores de pesca exigen seguridad: “Tenemos que saber cómo salir de un helicóptero accidentado”

Un grupo de inspectores de pesca, convocados por Comisiones Obreras, se concentró el viernes ante la Delegación del Gobierno como parte de una serie de protestas a nivel nacional para pedir equiparación salarial dentro de este grupo de funcionarios, el reconocimiento de disponibilidad horaria y una nueva evaluación de riesgos que conlleve mejoras en la formación y la seguridad. Según explica la sindicalista e inspectora de pesca Sandra González, “realizamos inspecciones en el mar, abordando pesqueros desde una embarcación rápida, y controlamos la flota desde aviones y helicópteros”, lo que conlleva riesgos importantes. “Tenemos que estar preparados para un amerizaje en helicóptero”, explica la inspectora, y “saber cómo salir del aparato”, que en caso de accidente “tiende a dar la vuelta y a quedar boca abajo”.

Pero, denuncia, la evaluación de riesgos profesionales actual se ha hecho “desde un despacho, por personal no calificado; es muy laxa y no recoge la formación que tenemos que recibir”. “Tenemos compañeros que han caído desde la escala cuando están subiendo al pesquero desde el mar”, pone como ejemplo, e indica que al pasar de un barco a otro se puede perder pie y quedar aplastado entre los dos cascos. Además, aunque esto “en Galicia no se da”, sus compañeros de otras partes de España sufren “amenazas, intimidaciones, agresiones” por parte de pescadores. “Necesitamos más formación, los cursos que se ofertan son muy pocos”, indica González, una de los catorce inspectores de pesca que trabajan en la provincia de A Coruña, y “se ha embarcado a gente con un curso, otros con dos...”.

Andrea Arévalo, también presente en la protesta, es coordinadora de Comisiones Obreras entre los funcionarios del Estado de la provincia, y delegada de prevención. Resalta que “a nivel sindical se hizo una demanda por riesgos psicosociales” y que un inspector de Trabajo emitió un requerimiento “conforme el Gobierno tenía que tomar medidas”, pero que estas no se han puesto en marcha. “La formación no es suficiente para todos los inspectores de pesca que están sin formar”, critica. La delegación del Gobierno se limita a señalar que “como hacemos siempre, daremos traslado al Ministerio correspondiente de las demandas del colectivo”.

Además de las intervenciones en el mar, los inspectores fiscalizan las importaciones de pescado y las descargas en puertos como el de A Coruña. Pero, critica Sandra González, no se les reconoce que “tenemos que estar disponibles todo el día” para realizar esta tarea con eficacia. “Tenemos un horario que se pone con un mes de antelación”, protesta, y con esta dilación “no se puede saber cuándo va a entrar el pesquero en el puerto, a veces llegamos y no hay barcos, o llegamos y el sector nos dice que necesitan que estuviéramos más”. “La mayoría de la flota en Galicia es cumplidora con las normas, pero cuando entra pescado en puerto que no está declarado, baja el precio: los propios pescadores nos piden que eso no ocurra”.

A esto se suma una reivindicación salarial, pues los inspectores tienen dos niveles, uno mejor remunerado que otro, pero señala la sindicalista, “todos realizamos el mismo trabajo”. En la protesta de ayer, los asistentes reclamaron equiparación de sueldo.