De Guatemala a un máster de vida en A Coruña

Juana Cecilia Cholotío tiene 20 años y vive en un pueblo indígena de Guatemala que se llama San Juan La Laguna, donde la gente se dedica al textil y a la agricultura, aunque el turismo es también muy importante en la zona, ya que está cerca del lago Atitlán. Su familia tiene un restaurante, en el que ayudan ella y sus seis hermanos, pero Cecy —así es como le gusta que le llamen— aprovecha cualquier tiempo libre para estudiar Enfermería. Va a la universidad los fines de semana porque de lunes a viernes trabaja tras despertarse muy temprano con el canto del gallo. “Tardo dos horas para llegar a clase. Cojo una lancha y después un bus”, relata. Un esfuerzo que lleva a cabo junto a la ONG coruñesa Por qué no?, que costea sus estudios y los de otras 30 personas, aunque la mayoría todavía cursa Primaria. Ella es la primera universitaria que disfruta de esta experiencia en A Coruña. Sus padrinos aquí son Lucía y Sergio, de la clínica Salud y Conocimiento. “Esto es otro mundo para mí, el cambio es muy grande”, reconoce.

Su pasión por la enfermería viene de lejos. “Me gusta mucho apoyar a las personas y esta es una carrera muy humanista y de tener mucha empatía”, señala. Persiguió su sueño a pesar de las dificultades. “En mi país no es fácil hacer una carrera universitaria porque no tenemos los suficientes recursos. Si no fuera por la ONG, no lo hubiese conseguido”, confiesa, y añade que sus padres “siempre” la han apoyado en este camino. Con ellos habla diariamente por teléfono para ponerles al día de sus aventuras en A Coruña, aunque este máster de vida está a punto de terminar. La próxima semana regresa a Guatemala. “Estos dos meses me han pasado volando. Algún día volveré para trabajar aquí”, indica.

La ONG, cuenta uno de sus fundadores, Jorge Rodríguez, se puso en contacto “con la jefa de enfermeros de quirófano del hospital San Rafael” para que Cecy pudiera cursar aquí sus prácticas. “Le pareció una idea estupenda”, resume. La joven guatemalteca asegura que ha “aprendido mucho” y agradece el cariño del personal: “las enfermeras están muy pendientes de mí”. Estos dos meses en la hospital coruñés son “un curso avanzado” para Cecy, detalla Jorge Rodríguez, ya que esto “va a marcar la diferencia” en su currículum en Guatemala.

Ahora toca el momento de la despedida, pero A Coruña tendrá un hueco importante en el corazón de Cecy. “Me encanta la ciudad, la gente y el mar. Me gusta mucho ver cómo la gente pasa tiempo divirtiéndose porque en mi país es trabajar, ir a casa y estar con la familia”, expone.

Hay muchas cosas de su experiencia aquí que le han sorprendido, como la puntualidad de la gente o la vida nocturna, pero sobre todo se ha fijado en la “independencia que tienen las mujeres”. “Aquí las mujeres son más liberales, tienen decisión propia”, reflexiona la guatemalteca, a la que le ilusiona pensar en regresar en un futuro a la que durante los últimos dos meses fue su casa. En la ONG también la echarán de menos. “Para mí ha sido como una hija tardía. Cecy es muy cariñosa. Creo que ha sido una experiencia muy buena, no solo laboral, también porque ha visto otro estilo de vida”, concluye.