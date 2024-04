As raíces da música galega xúntanse de festa no Rosalía

Un ano máis, e xa van vintetrés, os Premios Opinión chegan á súa cita coa gala que se desenvolve no teatro Rosalía de Castro e que nesta ocasión terá como protagonistas a dúas formacións cunha longa traxectoria artística ás súas costas, Xacarandaina e Treixadura. Pero, ademais da entrega dos galardóns, a noite permitirá gozar tamén da interpretación de música en vivo da man de Álvaro Iglesias e Antía Muíño, quen darán a coñecer ao público da gala as súas últimas composicións.

Endaterra, un espectáculo no que participan 90 persoas sobre un escenario entre técnicos e artistas e que foi dirixido por Quique Peón, é o traballo que fixo a Xacarandaina merecedora do premio Acontecemento Musical do Ano na segunda ocasión na que se concede. A presenza dunha ducia de parellas de baile sobre o escenario obrigou a que fora representado na Coruña nun recinto de grandes dimensións como o Coliseum. A obra ofrece unha ampla escolma das danzas galegas que, segundo Peón, “pretende fomentar o amor á terra e a identificación da xente coa súa cultura tradicional”.

O espectáculo conta tamén coa participación de dúas actrices como condutoras da historia que se narra, coa que Peón sinala que se pretende que o público “sufra unha transformación”, do mesmo xeito que acontece cando un peregrino fai o Camiño de Santiago. Este traballo é un máis dos xa levados aos escenarios por Xacarandaina nos últimos anos, como O Poder do Arcabuz, Galizien Amerika Linie e Prestixio, xa que esta agrupación coruñesa conta cunha traxectoria de máis de corenta anos no eido da divulgación da cultura tradicional e fará no Rosalía esta noite unha demostración da súa capacidade artística.

Andaina Senlleira

O outro galardón que se entregará na gala será o de Andaina Senlleira, con xa dezasete edicións nas que se concede e que nesta ocasión recaeu en Treixadura, que arrincou o seu labor como grupo de gaita e percusión no ano 1990 na vila de Redondela e pasou logo a converterse nun orfeón coa incorporación de dez voces masculinas a raíz do traballo que levaron adiante sobre o sainete A chula de Pontevedra.

Aí comezou un traballo de recuperación da música popular baseado sobre os piares da gaita e o canto e no que a colaboración dos espectadores á hora de interpretala pasa a ser un dos aspectos máis salientables. Ademais das cantigas rescatadas polos membros do grupo na súa procura da mellor tradición musical galega, o seu repertorio inclúe algunhas das máis populares entre o público, que sempre xeran o entusiasmo cando son interpretadas nas súas actuacións.

Durante as case tres décadas e media de actividade de Treixadura, o grupo publicou oito gravacións, das que unha, Unha semaniña enteira, acadou unhas vendas de 13.000 exemplares, unha cifra pouco habitual nun mercado como o galego no que xa no 2006 esta fórmula de comercialización da música estaba en descenso.

A popularidade e prestixio acadado pola formación levouna a plasmar a súa experiencia na música tradicional no libro-disco Camiño longo, co que festexou os seus trinta anos de traballo, que segue a desenvolverse, xa que o grupo continúa no camiño da divulgación.

Actuacións de Álvaro Iglesias e Antía Muíño

O contrabaixista Álvaro Iglesias será hoxe o primeiro músico en actuar no Rosalía. O que fora o primeiro especialista europeo nese instrumento en gravar un disco en solitario ten unha longa traxectoria profesional na escena galega como compañeiro doutros músicos e publicará no próximo outono un novo traballo que levará o título de Mainelo. Iglesias interpretará na gala temas propios e outros tradicionais con arranxos seus e contará coa colaboración de dous músicos cos que traballa, Xosé Liz e Luís Peixoto.

A cantautora compostelá Antía Muíño será outra das artistas que intervirá na festa dos Premios Opinión. Principou a súa carreira co disco Carta aberta no 2022 e acadou fama coa súa participación en Levantarse e caer, a obra de Xabier Díaz dese mesmo ano. Malia que a súa traxectoria musical discorre por varios estilos e se beneficia da súa formación na guitarra clásica, a súa presenza no Rosalía estará adicada á música de raíz nun sentido extenso. A súa actuación pechará a gala e contará coa colaboración doutros dous músicos.

Suscríbete para seguir leyendo