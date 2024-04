Lucía López hará el MIR de Familia en A Coruña: "Lo que más gusta es el contacto con el paciente y el seguimiento que se hace en Primaria”

“Empecé la preparación del MIR [examen para Médico Interno Residente] súper convencida de que quería hacer Medicina de Familia y Comunitaria. En ningún momento flaqueé en esa idea, siempre lo tuve muy claro. En el examen obtuve un resultado bastante bueno, podría haber escogido otras especialidades, y sí es verdad que algunas personas de mi entorno (no mis padres, que siempre me han apoyado totalmente en mi decisión, sino otra gente que quizás me conoce menos o que no está tan puesta en este tema) me preguntaron: ‘¿Por qué eso? ¿No te apetece hacer otra cosa? ¿Y por qué no haces esto otro? ¿Y no te gusta...?’. Pero es que yo lo tenía tan, tan, tan claro... que en ningún momento se me pasó por la cabeza cambiar de opinión”. Lucía López López, oleirense de 24 años, es uno de los 39 graduados en Medicina que, el próximo 7 de mayo, se incorporarán como nuevos MIR de Familia en el área sanitaria de A Coruña y Cee, la única de Galicia que ha cubierto todas las plazas de esa especialidad y que ha puesto el cartel de ‘completo’ en su oferta para residentes (129 plazas en total, entre facultativos de Atención Primaria y Hospitalaria, enfermeros, farmacéuticos, psicólogos y un químico).

El flechazo con Medicina de Familia, "en las prácticas"

Lucía aguarda ese día “con muchas ganas y mucha ilusión”. Graduada en Medicina por la Universidade de Santiago (USC), esta joven oleirense cuenta que su flechazo con Medicina de Familia surgió “al hacer las prácticas” de esa especialidad, “en 5º y 6º curso de la carrera”. “Es una especialidad que nunca había descartado. Al empezar el grado no tenía muy claro qué era lo que más me tiraba. Sabía que me gustaban las áreas médicas (nunca me llamó la Cirugía ni nada de eso), pero comencé a tomarme realmente en serio Medicina de Familia como una opción al realizar las prácticas en centros de salud. En mi caso, las de 5º las hice en Perillo (que es mi propio centro de salud, donde está mi médico de cabecera) y, las de 6º, en A Covada. Y en ambos casos, muy bien. Fueron las prácticas en las que estuve más cómoda y en las que me gustó más la dinámica de trabajo. Las del hospital también me habían gustado, pero no era lo mismo. No tenía esa sensación de decir: ‘Me veo haciendo esto cuando sea mayor”, explica Lucía, quien detalla que “lo que más” le “llama” y lo que le ha hecho decantarse por la especialidad de Medicina de Familia es “el contacto con el paciente, el seguimiento que se hace en una consulta de Atención Primaria”.

Lucía López, médico de familia MIR delante de la Casa del Mar / Iago Lopez

“Estudié Medicina porque me gustan las personas, me gusta hablar con ellas y sentir que las puedo ayudar de alguna forma. Y, desde mi punto de vista, donde más puedes marcar la diferencia en la vida de una persona probablemente sea desde la consulta de Primaria. El tener un buen médico de cabecera, a nivel de tu salud y de cómo se gestionan tus problemas de salud, es importantísimo”, reivindica esta joven médica oleirense sobre la especialidad que está a punto de iniciar, y subraya: “En el futuro, creo que me va a llenar sentir que lo que hago ayuda a mis pacientes y que, realmente, marca una diferencia en su atención y en su contacto con el sistema sanitario”.

“Hay una frase que me gusta mucho —prosigue—, y que leí durante el grado, cuando estudiamos la asignatura de Medicina Familiar, en 5º curso: ‘En el hospital se van los enfermos, pero se queda la enfermedad y, en el centro de salud, se quedan los enfermos y se va la enfermedad’. Me parece súper bonita. Es una frase que yo subrayé, me la quedé y la uso un montón porque es exactamente eso: en el centro de salud, te quedas con los pacientes y los ves enfermos y sanos, y ves cómo evolucionan. Sin embargo, en el hospital ves solo la enfermedad, y luego se van, y ya está”, destaca Lucía, actualmente, “en proceso” de “escoger centro de salud y tutor”.

El área coruñesa colgó el cartel de 'completo'

La de A Coruña y Cee ha sido la única área sanitaria de Galicia que ha cubierto todas sus plazas para residentes. También, las de MIR de Familia, una especialidad que, el pasado viernes, sumaba 63 vacantes en la comunidad gallega, lo que ha llevado a la Consellería de Sanidade a abrir una convocatoria extraordinaria, que concluirá mañana.

“Es verdad que en Medicina de Familia hay mucha más oferta, y esto hace que, al ver las plazas que no se han cubierto, la gente piense: ‘¿Qué ha pasado?’. Pero es que la oferta es muy amplia, y es normal que puedan quedar plazas sin cubrir”, sostiene la doctora Nieves Domínguez González, médica de familia y presidenta de la Comisión de Docencia de la Unidad multidiscplinar de Medicina de Familia y Comunitaria del área sanitaria de A Coruña y Cee, quien reconoce que están “muy contentos” de haber colgado el cartel de ‘completo’. “Que hayan quedado plazas vacantes en toda Galicia y las nuestras se hayan cubierto es fantástico. No obstante, supone también someter a un ‘estrés’ a nuestra área sanitaria, porque son muchos, y a todos ellos queremos darles la mejor calidad posible en su formación. Esto implica un esfuerzo para todos los profesionales que trabajamos en la demarcación coruñesa y que tenemos, de alguna manera, un vínculo más estrecho con la docencia. Lo hacemos encantados, pero no deja de ser un plus”, señala la doctora Domínguez, quien recuerda que los residentes son “profesionales que vienen a formarse”, por tanto “la responsabilidad es tremenda”.

Las doctoras Rosario López Rico (a la derecha) y Nieves Domínguez, delante del Hospital Universitario de A Coruña (Chuac). / CARLOS PARDELLAS

“Estamos formando a los profesionales del futuro. A las personas que nos van a cuidar, curar, proteger y guiar en el mundo de la salud a nosotros mismos. La responsabilidad es grande, y nuestro compromiso es ofrecerles esa formación que necesitan, ajustándolo también a su nueva forma de ver la vida, que a veces no es exactamente la misma que la de los que somos un poquito mayores”, considera.

Incremento de plazas de Medicina de Familia

“Entre todos, hemos conseguido tener un área sanitaria atractiva, porque mientras en el resto de Galicia se han quedado plazas sin cubrir aquí, afortunadamente, las hemos cubierto todas. Ahora, lo que nos queda es trabajar todos juntos para hacer realidad esa calidad de la formación que ellos presuponen y que les ha llevado a elegirnos”, prosigue la presidenta de la Comisión de Docencia de la Unidad multidiscplinar de Medicina de Familia y Comunitaria, quien insiste en que las plazas de esta especialidad “han aumentado muchísimo en los últimos años”, sin embargo, cree que “lo ideal sería bajarlas un poquito”.

“En esta ocasión ofertamos 39, lo cual supone un esfuerzo enorme. Entre 30 y 35 pienso que sería nuestro número ideal”, apunta la doctora Domínguez, antes de reivindicar que, aún teniendo “mucho trabajo”, Medicina de Familia “es una especialidad muy bonita, con mucho contacto con el paciente”. “A quienes les gusta, no deben dejarla porque haya más o menos trabajo. Creo que, entre todos, debemos intentar devolver a esta especialidad ese prestigio que nunca debió perder”, concluye.

"Todas las profesiones sanitarias que se incorporan a nuestra área son importantes; la sanidad implica trabajo en equipo y multidisciplinaridad" “En A Coruña hemos cubierto todas nuestras plazas de residentes y estamos contentos, en el sentido de que la dinámica es más o menos la misma que en años anteriores”, resalta la doctora Rosario López Rico, alergóloga y presidenta de la Comisión de Docencia del área sanitaria de A Coruña y Cee, antes de reivindicar “algunos datos” de la convocatoria que acaban de completar. “Tenemos 13 plazas por debajo del número 1.000 y 21, por debajo del 1.500. Dermatología, por ejemplo, fue la primera que se cogió en la comunidad autónoma; la primera de Cirugía General fue la primera de España... Estamos satisfechos, y ahora lo importante es que los nuevos especialistas que se formen en nuestra área sanitaria se formen bien, y ser capaces de cubrir sus expectativas. Ese es siempre nuestro gran objetivo y nuestro reto”, apunta la doctora López Rico, quien avanza que “el acto de bienvenida” de los 129 nuevos residentes de la demarcación sanitaria coruñesa se celebrará en el Hospital Universitario (Chuac) “el próximo 7 de mayo”, antes de llamar la atención sobre “la importancia de todas las profesiones sanitarias” que se incorporan al área sanitaria. “No solo los médicos, sino las enfermeras y los enfermeros, los farmacéuticos, los psicólogos, etc. Al final, la profesión sanitaria implica un trabajo en equipo, multidisciplinaridad, y eso debemos llevarlo siempre por bandera como garante de la formación”, reivindica.

Suscríbete para seguir leyendo