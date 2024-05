La Xunta solo registra un 1,5% de las ‘ITV’ de edificios de más de 50 años de A Coruña al cierre del plazo

Según el Catastro, en A Coruña hay más de 45.000 edificios con más de 50 años. La Xunta estableció que los que están dedicados a vivienda colectiva tenían que haber presentado, con el 20 de mayo como fecha límite, un Informe de Evaluación de Edificios (IEE), un texto firmado por un técnico que señale su estado de conservación, accesibilidad y eficiencia energética, pero, de acuerdo con datos del Gobierno gallego, el Concello solo ha depositado 673 informes verificados. Esto es, un 1,5% de los edificios antiguos del municipio, si bien no todos tienen que elaborar este documento, y el Concello puede ir con retraso en la inscripción del IEE; en octubre del año pasado afirmó que le habían presentado 1.247 inspecciones de inmuebles.

Aun con esas reservas, la inscripción es sustancialmente menor que Vigo, que, con aproximadamente un 20% más de habitantes que A Coruña, ha presentado más del cuádruple de informes, un total de 2.770. El número de coruñeses que viven en inmuebles que no cuentan con este certificado, aunque no hay una cifra exacta, es también sustancial: de acuerdo con el censo, en la ciudad hay unas 52.000 viviendas en edificios de más de medio siglo.

La imposibilidad de realizar los informes en plazo ya había sido advertida por los colegios profesionales de la ciudad. Arquitectos, aparejadores, administradores de fincas y agentes de la propiedad reclamaron que se extendiese el plazo, aunque este ya se había prorrogado antes. Argumentaron no hay suficientes profesionales para realizar las inspecciones, aunque el Gobierno gallego descartó una nueva extensión, en declaraciones a este diario.

Según explicó el presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña, Carlos Mato, que realiza estos informes como parte de su actividad profesional, “estamos desbordados: me llegan dos o tres solicitudes por día, una cifra inasumible”. Los colegios profesionales también coinciden en que el porcentaje de edificios que presentaron el documento es “muy bajo”.

De acuerdo con la legislación, no presentar el informe en plazo es una infracción leve, que conlleva “con carácter general” una multa del Concello, el encargado de vigilar y sancionar a los propietarios, de 300 a 6.000 euros. Las agrupaciones profesionales reclaman que el Concello no aplique estas multas, ya que, consideran, los dueños de muchos edificios no se han enterado o no han podido redactar el informe por la falta de profesionales para elaborarlos.

Sin previsión de multas

Para el letrado Carlos Tomé, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de A Coruña, por el momento no se producirán sanciones, debido precisamente al elevado número de inmuebles y la dificultad para fiscalizarlos. “El propio Ayuntamiento no da abasto, ni sé si puede tener claro conocimiento de todos los edificios” que deben presentar el informe, explica Tomé, y aunque tuviera un listado, “no hay técnicos [municipales] suficientes para revisarlos todos a corto plazo” .

El letrado añade que “en otros casos, con otro tipo de edificios”, el Ayuntamiento daba un margen a los dueños, enviándoles primero un requerimiento y concediéndoles la oportunidad de redactar el informe antes de aplicarles una sanción. Para Tomé, que no se elabore el informe no va a tener consecuencias penales para los dueños en caso de que haya un accidente por el mal estado del edificio, pero puede dar “más posibilidades” de éxito a alguien que reclame contra ellos.

